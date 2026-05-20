Horóscopo de hoy jueves 21 de mayo: las predicciones para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

La energía del fuego potenciará tu determinación y te impulsará a tomar decisiones que vienas postergando desde hace semanas. Sentirás una necesidad intensa de recuperar entusiasmo en áreas donde la rutina había comenzado a apagarte emocionalmente. Los encuentros sociales tendrán un papel importante durante esta jornada y podrías recibir una propuesta inesperada que despierte nuevamente tu ambición personal. Será fundamental que canalices tu impulso con inteligencia para evitar discusiones innecesarias o reacciones demasiado impulsivas.

Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

La influencia astral favorecerá tu estabilidad emocional y te permitirá observar con claridad situaciones que antes parecían confusas. Tendrás una gran capacidad para organizar asuntos pendientes y avanzar en proyectos que requieren paciencia y constancia. Durante el día aparecerán señales relacionadas con el dinero, el trabajo o decisiones materiales que podrían marcar el inicio de una etapa más sólida. En el plano afectivo, sentirás la necesidad de rodearte de personas auténticas y alejarte de vínculos que generan desgaste emocional.