Horóscopo: los 3 signos del zodiaco con los que no conviene pelear

Hay 3 signos distintos que tienen esta personalidad y no lo pueden evitar. Además, al momento de pelear no solo son tercos sino que también pueden llegar al punto de amenazar y ser peligrosos.

►TE PUEDE INTERESAR: No te enamores de ellos, estos 3 signos del zodiaco se especializan en "ghostear"

peleas pareja.jpg Horóscopo. Según la astrología, hay signos muy peleadores y pendencieros por naturaleza.

►TE PUEDE INTERESAR: Horóscopo: los 3 signos del zodiaco más soñadores

Horóscopo: los 3 signos del zodiaco peleadores por naturaleza

Escorpio: es el primero de los signos con lo que no convendría comenzar una discusión. Escorpio no puede evitar ser terco en todo momento, pero eso los lleva a no poder mantener una conversación sin querer tener la razón en todo.

Escorpio es el típico signo que recuerda cada pelea: aunque no lo demuestre, se acordará de cada una de las pequeñas y grandes discusiones que tuvieron y no dudará en recordártela a vos. Además, no olvidará que tuvo razón.

escorpio signos del zodiaco Horóscopo. Escorpio es el típico signo que recuerda detalle de todas sus discusiones.

►TE PUEDE INTERESAR: Horóscopo: No los apures, estos signos del zodiaco no saben reaccionar bajo presión

Leo: signo de fuego. Si estás del lado de leo, te protegerá a muerte; si peleas contra él, mejor coloca un escudo que proteja tu autoestima porque el león buscará destrozarte.

Con su personalidad potente y buena postura, la persona de leo discute con palabras, gestos y actos. Su forma de herir en las peleas suele ser a través de la indiferencia y palabras que atacan donde más duele.

leo- signos del zodiaco El horóscopo dice que los leo pelean y atacan donde más duele.

►TE PUEDE INTERESAR: Horóscopo: los signos del zodiaco más envidiosos

Cáncer: pelear con cáncer no es buena idea. Es el típico signo que te recuerda, luego de años, la pelea que tuvieron, lo que dijiste, la culpa que tuviste y tu error. Son personas inteligentes y audaces, sin embargo, el corazón domina en ellas por eso todas las emociones las sienten al 100%. Siendo así, una pelea es un hecho importante en sus vidas que no olvidarán fácilmente.

cancer signos del zodiaco Horóscopo. Las personas de cáncer sienten todas las emociones al máximo.

►TE PUEDE INTERESAR: Horóscopo: los 3 signos del zodiaco más tramposos