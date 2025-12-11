HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 12 de diciembre, día del Conejo de Madera Yin.

Polaridad: Yin

Animales compatibles: Cerdo, Cabra, Perro

Animales incompatibles: Gallo

Actividades recomendadas: cooperación, decisiones consensuadas, gestos diplomáticos, tareas que requieren sensibilidad

Actividades a evitar: confrontaciones, presiones excesivas, métodos rígidos, comunicarse sin tacto

Horóscopo chino: la energía del Conejo de Madera Yin

En el horóscopo chino, la energía del Conejo de Madera Yin favorece la suavidad emocional, la intuición social y la búsqueda de armonía en todo lo que se emprenda. La Madera aporta crecimiento, flexibilidad y apertura mental, mientras que el Yin genera calma, escucha profunda y movimientos estratégicos sin fricción. Este día impulsa a resolver tensiones con elegancia, fortalecer vínculos afectivos y mejorar situaciones que requieren empatía. La creatividad se expresa de manera sutil pero consistente, ayudando a reorganizar prioridades con serenidad. Es un momento ideal para acuerdos, reconciliaciones y decisiones que exigen sensibilidad y perspectiva humana.

