El horóscopo chino revela para este jueves 11 de diciembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 11 de diciembre
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): en la mañana aparece un impulso ordenado que la ayuda a reacomodar prioridades sin esfuerzo. Durante la tarde, una charla breve le muestra una alternativa distinta para un asunto personal. Más adelante, una emoción suave se abre paso y aclara un sentimiento que venía postergando. En la noche, un ambiente cálido facilita reconocer un logro reciente. Finalmente, la jornada cierra con una sensación de estabilidad interior
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): al comenzar la mañana surge una claridad práctica que lo impulsa a tomar una decisión que había evitado. En la tarde, un detalle mínimo reorienta su forma de encarar un desafío. Más tarde, una pausa necesaria suaviza tensiones acumuladas. Ya entrada la noche, un pensamiento revelador acomoda lo que estaba disperso. Finalmente, el día concluye con una armonía consciente
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): desde la mañana se activa un ritmo firme que lo anima a reorganizar un plan personal. Durante la tarde, una frase escuchada al pasar despierta una reflexión útil. Más adelante, un pequeño imprevisto lo obliga a adaptarse con agilidad. En la noche, un instante de tranquilidad le permite ordenar su ánimo. Finalmente, siente que la jornada lo deja más centrado
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): a primera hora se abre una sensibilidad renovada que suaviza tensiones recientes. En la tarde, una mirada amable modifica su interpretación de un vínculo cercano. Más tarde, un momento sencillo provoca una inspiración inesperada. Cuando llega la noche, una atmósfera serena facilita integrar varias emociones. Finalmente, el día termina con una sensación de ligereza
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): en la mañana surge un impulso creativo que ilumina una idea que creía estancada. Durante la tarde, una conversación franca refuerza su determinación. Luego, un gesto espontáneo entusiasma su visión para un proyecto. En la noche, un momento introspectivo ordena sus motivaciones internas. Finalmente, concluye el día con un optimismo estructurado
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): desde temprano se despierta una percepción fina que la ayuda a reconocer un matiz emocional valioso. En la tarde, una afirmación certera simplifica una duda persistente. Más adelante, un instante silencioso le permite reposar la mente. Al llegar la noche, un recuerdo significativo aclara una decisión próxima. Finalmente, el día deja una sensación de coherencia suave
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): en la mañana surge un dinamismo que lo anima a revisar tareas que había dejado de lado. Durante la tarde, un comentario oportuno ilumina un camino alternativo. Más tarde, un toque de espontaneidad renueva su entusiasmo. Al caer la noche, un momento de calma resitúa sus expectativas. Finalmente, siente que la jornada se acomoda con naturalidad
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): a primera hora aparece una suavidad emocional que facilita conversaciones importantes. En la tarde, un detalle inspirador cambia la vibración del día. Luego, una intuición clara orienta mejor sus pasos. En la noche, un ambiente apacible relaja tensiones. Finalmente, cierra la jornada con una sensación de confianza íntima
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): durante la mañana se despierta un impulso curioso que lo lleva a revisar pequeñas decisiones pasadas. En la tarde, una coincidencia leve refuerza una idea novedosa. Más adelante, un estímulo inesperado activa su ingenio habitual. En la noche, una pausa consciente lo ayuda a aquietar pensamientos. Finalmente, el día deja un gusto a descubrimiento
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): al iniciar la mañana percibe una claridad metódica que ordena tareas dispersas. Cuando avanza la tarde, una conversación breve aporta un enfoque crucial. Más tarde, un detalle cotidiano enciende una introspección reveladora. En la noche, un clima sereno lo anima a equilibrar responsabilidades. Finalmente, concluye con un entendimiento más profundo
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): desde la mañana se instala una calma sólida que permite resolver lo que venía evitando. En la tarde, un intercambio emocionalmente sincero aclara un malestar. Más adelante, un momento inesperado despierta una sensación de alivio. En la noche, una reflexión tranquila organiza sus prioridades. Finalmente, el día termina con un sentido de orden interior
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la mañana se presenta con un tono amable que facilita avanzar con suavidad. Durante la tarde, una noticia breve activa una motivación olvidada. Más tarde, una interacción cercana fortalece una sensación de seguridad emocional. En la noche, un espacio silencioso permite comprender un proceso interno. Finalmente, cierra el día con una armonía reconfortante