HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 11 de diciembre, día del Tigre de Madera Yang.

Polaridad: Yang

Animales compatibles: Caballo, Perro, Cerdo

Animales incompatibles: Mono

Actividades recomendadas: tomar decisiones valientes, proyectos creativos, liderazgo proactivo, acuerdos que requieran firmeza

Actividades a evitar: impulsividad excesiva, confrontaciones innecesarias, compromisos sin evaluar consecuencias

Horóscopo chino: la energía del Tigre de Madera Yang

En el horóscopo chino, la energía del Tigre de Madera Yang potencia la determinación, la audacia y la acción directa acompañada de una dosis de creatividad y flexibilidad. La Madera suaviza los impulsos del Tigre, aportando visión estratégica y voluntad de crecimiento continuo. La polaridad Yang activa la motivación, impulsa a liderar y anima a concretar ideas que venían estancadas. Es un día propicio para resolver asuntos que requieren coraje, innovar en lo laboral y decir con claridad aquello que se evitaba. Sin embargo, conviene no dejarse arrastrar por el exceso de ímpetu para evitar decisiones precipitadas.

