El horóscopo chino revela para este miércoles 10 de diciembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy miércoles 10 de diciembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy miércoles 10 de diciembre
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): en la mañana percibe un movimiento interno que la impulsa a organizar pequeños detalles que estaban dispersos. Durante la tarde, una conversación breve redefine la manera en que había estado enfocando un asunto personal. Más adelante, un gesto inesperado abre un matiz emocional que ilumina el resto del día. Al caer la noche, un instante de calma permite integrar lo aprendido con suavidad. Finalmente, la jornada se cierra con una sensación de orden renovado
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): a primera hora siente un impulso sereno que lo ayuda a mirar con claridad algo que estaba retrasando. Cuando llega la tarde, un intercambio sencillo ofrece una perspectiva que modifica sus planes de manera constructiva. Luego, un pequeño desafío despierta su capacidad de adaptación. En la noche surge una sensación de alivio que reconcilia expectativas y realidad. Por último, el día deja una impresión de equilibrio emocional
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): durante la mañana experimenta un dinamismo que lo motiva a ajustar prioridades con decisión firme. Hacia la tarde, una observación casual ilumina una alternativa que antes no veía. Más tarde, un breve momento de introspección aclara una inquietud persistente. En la noche se abre un espacio íntimo para ordenar emociones dispersas. Finalmente, cierra el día con un sentido de avance auténtico
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana se siente suave y propicia para tareas que requieren calma interior. Durante la tarde, una noticia pequeña provoca un entusiasmo que contagia su ritmo. Más adelante, un comentario amable reafirma su seguridad personal. Cuando llega la noche, un silencio reparador ayuda a centrar pensamientos sueltos. Finalmente, la jornada deja una huella de serenidad constante
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): desde temprano se despierta una chispa mental que lo anima a explorar soluciones innovadoras. A lo largo de la tarde, un intercambio de ideas destaca un matiz clave para un proyecto en curso. Más tarde, un gesto cotidiano activa una claridad emocional inesperada. En la noche, una reflexión breve lo conecta con una certeza profunda. Finalmente, siente que avanza con mayor determinación
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): al iniciar la mañana surge un deseo de simplificar que facilita resolver asuntos pendientes. Cuando avanza la tarde, una conversación ligera despierta un aspecto olvidado de su motivación. Después, un detalle mínimo aporta un giro valioso en su interpretación de un tema personal. En la noche, un ambiente pacífico ayuda a recobrar equilibrio interno. Finalmente, la jornada deja una sensación clara de coherencia
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): en la mañana aparece una energía ágil que lo empuja a cerrar algo que llevaba tiempo sin resolver. Durante la tarde, un comentario externo agrega una capa de entendimiento que ordena su dirección. Más tarde, una acción espontánea demuestra su capacidad para adaptarse con flexibilidad. Ya en la noche, un instante de descanso abre espacio para valorar lo logrado. Finalmente, el día culmina con una vibración de claridad simple
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la mañana despierta una sensibilidad fina que facilita leer emociones propias y ajenas. En la tarde, un gesto inesperado ofrece un alivio que no estaba anticipando. Más adelante, una idea silenciosa toma forma y mejora una inquietud latente. Cuando llega la noche, un estado de calma reestructura su ánimo. Finalmente, la jornada se siente más ligera de lo previsto
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): desde la mañana surge un impulso curioso que lo invita a revisar algo que había pasado por alto. Con el avance de la tarde, un comentario oportuno ajusta una percepción equivocada. Más tarde, una pequeña coincidencia le revela un camino alternativo interesante. En la noche, un ambiente suave le permite integrar ideas dispersas. Finalmente, se queda con la sensación de haber recuperado inspiración
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la mañana activa una precisión mental que facilita avanzar en detalles que requieren orden. Durante la tarde, una interacción breve aporta una claridad que simplifica una decisión. Después, un momento cotidiano despierta una comprensión emocional sutil. En la noche, el ambiente se vuelve propicio para equilibrar expectativas y realidades. Finalmente, el día deja un aprendizaje útil
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): al comenzar la mañana se instala un clima sereno que facilita conversaciones antiguas que requerían atención. En la tarde, una observación simple transforma su lectura de un asunto importante. Más tarde, una emoción tenue adquiere forma y le permite comprender un límite necesario. La noche trae un descanso emocional que armoniza todo lo vivido. Finalmente, el cierre del día se siente más cálido
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la mañana inicia con un enfoque suave que clarifica prioridades sin presión. A la tarde, un intercambio breve aporta una clave inesperada para algo que venía pensando. Más adelante, un gesto cercano aporta un toque de estabilidad emocional. En la noche surge un momento introspectivo que ordena inquietudes internas. Finalmente, la jornada concluye con un equilibrio apacible