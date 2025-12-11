El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este viernes 12 de diciembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Pavo Real, con alegría y entusiasmo.
Astrología ancestral
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del viernes 12 de diciembre
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del viernes 12 de diciembre
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): en este día surge una corriente interior que te invita a revisar una intención que habías dejado a medias. Una claridad súbita reordena una emoción que no lograbas descifrar. La energía espiritual del momento te muestra un ángulo nuevo que antes no contemplabas. Un detalle sencillo se convierte en el impulso para comprender algo importante. Terminas la jornada con una sensación de firmeza emocional
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): hoy aparece un brillo intuitivo que te permite reconocer la raíz de una inquietud silenciosa. Una vibración profunda favorece que tu mente y tus emociones encuentren un punto de encuentro. Un gesto inesperado despierta una comprensión que te acompaña todo el día. La energía espiritual te abre un espacio de calma en medio de algo que parecía complejo. Finalizas con una sensación de alivio lúcido
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): este viernes trae una sensibilidad intensa que te permite ver lo que antes estaba encubierto. Una percepción sutil reacomoda tus dudas y te ofrece un entendimiento más limpio. La energía espiritual del día impulsa una visión más amplia de tus motivaciones. Un instante revelador modifica la manera en que observas una situación reciente. Cierras el día con un equilibrio nuevo
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): la energía del viernes despierta en ti un impulso interno que clarifica un pensamiento antiguo. Una señal ligera te muestra un camino emocional más sereno. Un reconocimiento profundo ordena algo que estaba disperso en tu interior. La vibración espiritual se manifiesta en un entendimiento que te sorprende. Concluyes el día con una fuerza silenciosa
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): hoy se abre un espacio emocional que te impulsa a darle un nuevo significado a una preocupación. Una claridad inesperada ilumina una conexión que antes pasabas por alto. La energía del día favorece una madurez emocional que te lleva a observarte con más suavidad. Un pequeño gesto de alguien cercano despierta una reflexión valiosa. Terminas el viernes con una certeza íntima
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): este viernes moviliza una percepción profunda que te ayuda a comprender una reacción que no entendías. Una vibración espiritual te guía hacia una interpretación más sutil de tu entorno. Un detalle aparentemente insignificante te revela un cambio interno. La energía del día organiza tus emociones en un orden más auténtico. Finalizas la jornada con una claridad firme
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): la energía del viernes te ofrece un punto de luz interior que suaviza un pensamiento insistente. Una intuición precisa te orienta hacia una acción más alineada contigo. La vibración espiritual activa una comprensión que te hace ver el presente con más coherencia. Un intercambio breve deja una enseñanza inesperada. Cierras el día con una sensación de armonía amplia
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): hoy se despierta en ti una sensibilidad que permite acomodar una emoción que venía exigiendo atención. Una señal sutil te ayuda a resignificar un recuerdo o una idea. La energía espiritual del día abre una puerta hacia una calma profunda. Un comentario casual te muestra un matiz revelador. Terminas la jornada con una quietud que te sostiene
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): este viernes impulsa una vibración que reestructura una expectativa que ya no te representaba. Una intuición intensa te permite ver la intención detrás de un gesto ajeno. La energía espiritual se alinea con tus emociones, generando un equilibrio inesperado. Un instante fugaz te regala una visión reveladora. Concluyes el día con una sensación de orden interno
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): la energía del día despierta un punto de lucidez que ordena un pensamiento confuso. Una vibración profunda hace que comprendas con mayor precisión algo que te inquietaba. Un detalle silencioso se convierte en el puente hacia una verdad que necesitabas ver. La espiritualidad del momento aporta una profundidad que te acompaña. Finalizas con una claridad que se siente firme
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): hoy la energía del viernes abre una comprensión emocional que estabas necesitando. Una señal suave te invita a soltar un enfoque que ya cumplió su ciclo. La vibración espiritual te ayuda a ver tu presente desde un ángulo más sabio. Un pequeño encuentro te revela un matiz fundamental. Cierras el día con una tranquilidad que te envuelve
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): este día activa una percepción aguda que ilumina una capa interna que no habías explorado. Una emoción que parecía rígida comienza a moverse con más flexibilidad. La energía espiritual del viernes te ofrece una intuición precisa que te guía. Un gesto mínimo se vuelve clave para comprender una situación. Concluyes la jornada con una profundidad íntima
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): la energía de este día favorece una introspección luminosa que te permite integrar algo pendiente. Una claridad emocional transforma una duda en una dirección concreta. La vibración espiritual del viernes te sostiene en un entendimiento más amplio. Un instante revelador activa una nueva disposición interna. Terminas el día con una sensación de renovación