El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este sábado 25 de abril de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 25 de abril, día de la Serpiente de Tierra Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Serpiente
- Elemento: Tierra
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Búfalo y Gallo
- Animales incompatibles: Cerdo
- Actividades recomendadas: análisis profundo, planificación estratégica, estudio, decisiones silenciosas, observar antes de actuar
- Actividades a evitar: impulsividad, revelar información sensible, confrontaciones directas, dispersión, actuar sin reflexión
Horóscopo chino: la energía de la Serpiente de Tierra Yin
En el horóscopo chino, la Serpiente de Tierra Yin no se muestra, se percibe. Su energía se desliza con elegancia silenciosa, como un conocimiento antiguo que emerge sin anunciarse. Este día invita a mirar más allá de lo evidente, a leer entre líneas y a comprender que no todo se resuelve con acción inmediata. La Tierra Yin le da a la Serpiente una base firme desde la cual observar, calcular y esperar el momento exacto. Es una jornada donde la inteligencia estratégica supera a la fuerza, y donde quien sabe guardar silencio obtiene ventaja. Sin embargo, quien se deje llevar por la ansiedad o revele más de lo debido, perderá poder sin darse cuenta.
Horóscopo chino: las predicciones del sábado 25 de abril, día de la Serpiente de Tierra Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): siente que el día le pide bajar la velocidad mental para afinar su percepción. La Serpiente de Tierra Yin le invita a observar con mayor profundidad. Puede descubrir información valiosa si se detiene. Es un momento ideal para pensar antes de actuar. Su intuición se volverá más precisa
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): encuentra una afinidad natural con esta energía, como si el día se acomodara a su ritmo interno. La Serpiente de Tierra Yin potencia su capacidad de construir con inteligencia. Puede tomar decisiones firmes sin necesidad de apresurarse. Es un momento ideal para avanzar con seguridad. Todo lo que haga tendrá base sólida
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): percibe el día como un terreno donde la acción directa no siempre es la mejor estrategia. La Serpiente de Tierra Yin le invita a contener su impulso. Puede encontrar respuestas si observa más y actúa menos. Es un buen momento para aprender del silencio. La paciencia será su mayor desafío
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): se mueve con suavidad dentro de esta energía, encontrando equilibrio en lo sutil. La Serpiente de Tierra Yin potencia su percepción emocional. Puede entender situaciones complejas sin necesidad de confrontar. Es un momento ideal para actuar con diplomacia. Su sensibilidad será una ventaja
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): siente que el día le invita a bajar su intensidad habitual y mirar con más detenimiento. La Serpiente de Tierra Yin le propone actuar con estrategia. Puede descubrir oportunidades ocultas si se detiene. Es un buen momento para planificar. Su visión se volverá más clara
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): vive una jornada de poder silencioso, donde su esencia se expande sin necesidad de imponerse. La Tierra Yin potencia su sabiduría interna. Puede tomar decisiones clave con absoluta precisión. Es un momento ideal para actuar desde la intuición. Todo lo que haga tendrá un efecto profundo
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): siente que el ritmo del día contrasta con su impulso natural, como si se le pidiera detenerse. La Serpiente de Tierra Yin le invita a reflexionar antes de avanzar. Puede experimentar cierta incomodidad. Será clave no forzar situaciones. Si se adapta, encontrará claridad
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): percibe el día como un espacio introspectivo donde puede conectar con su mundo interno. La Serpiente de Tierra Yin potencia su sensibilidad. Puede encontrar respuestas en el silencio. Es un buen momento para ordenar emociones. La calma le permitirá avanzar
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): encuentra en esta energía un desafío interesante, donde la rapidez mental debe ceder paso a la estrategia. La Serpiente de Tierra Yin le invita a ser más calculador. Puede lograr avances si actúa con precisión. Es un momento ideal para planificar. Su inteligencia se volverá más profunda
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se siente en armonía con esta energía, que favorece su capacidad de análisis y orden. La Serpiente de Tierra Yin potencia su claridad mental. Puede tomar decisiones acertadas. Es un buen momento para avanzar con seguridad. Todo lo que organice tendrá sentido
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): percibe cierta distancia emocional en el ambiente, lo que puede generarle dudas. La Serpiente de Tierra Yin le invita a no apresurar juicios. Puede encontrar estabilidad si se mantiene observador. Es un buen momento para reflexionar. La paciencia le dará respuestas
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): vive una jornada de contraste energético, donde puede sentirse fuera de sintonía. La Serpiente de Tierra Yin confronta su apertura natural. Puede experimentar confusión o incomodidad. Será clave no confiar ciegamente en todo. Si actúa con prudencia, evitará errores