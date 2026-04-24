HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 25 de abril, día de la Serpiente de Tierra Yin.

Signo regente del día: Serpiente

Serpiente Elemento: Tierra

Tierra Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Búfalo y Gallo

Búfalo y Gallo Animales incompatibles: Cerdo

Cerdo Actividades recomendadas: análisis profundo, planificación estratégica, estudio, decisiones silenciosas, observar antes de actuar

análisis profundo, planificación estratégica, estudio, decisiones silenciosas, observar antes de actuar Actividades a evitar: impulsividad, revelar información sensible, confrontaciones directas, dispersión, actuar sin reflexión

Horóscopo chino: la energía de la Serpiente de Tierra Yin

En el horóscopo chino, la Serpiente de Tierra Yin no se muestra, se percibe. Su energía se desliza con elegancia silenciosa, como un conocimiento antiguo que emerge sin anunciarse. Este día invita a mirar más allá de lo evidente, a leer entre líneas y a comprender que no todo se resuelve con acción inmediata. La Tierra Yin le da a la Serpiente una base firme desde la cual observar, calcular y esperar el momento exacto. Es una jornada donde la inteligencia estratégica supera a la fuerza, y donde quien sabe guardar silencio obtiene ventaja. Sin embargo, quien se deje llevar por la ansiedad o revele más de lo debido, perderá poder sin darse cuenta.