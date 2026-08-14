El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este sábado 15 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 15 de agosto, día del Gallo de Metal Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Gallo
- Elemento: Metal
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Búfalo, Dragón, Serpiente
- Animales incompatibles: Conejo
- Actividades recomendadas: organizar, revisar documentos, perfeccionar proyectos, estudiar, ordenar espacios, cuidar la imagen personal
- Actividades a evitar: criticar en exceso, discutir por detalles, apresurarse, gastar impulsivamente, buscar aprobación constante
Horóscopo chino: cómo es la energía del Gallo de Metal Yin
En el horóscopo chino, el Gallo de Metal Yin combina precisión, elegancia y una mirada especialmente aguda sobre los detalles. El Gallo aporta capacidad de organización, criterio y deseo de mejorar lo que ya existe, mientras el Metal Yin introduce firmeza silenciosa y refinamiento.
Horóscopo chino: las predicciones del sábado 15 de agosto, día del Gallo de Metal Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la precisión del Gallo puede ayudarle a detectar una oportunidad escondida detrás de un asunto aparentemente rutinario. El Metal Yin favorece decisiones prudentes y contactos útiles, siempre que evite sobreanalizar cada detalle
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la excelente afinidad con el Gallo crea una jornada muy productiva para ordenar prioridades y consolidar proyectos. El Metal Yin refuerza su perseverancia y le permite avanzar con seguridad sin necesidad de apresurar los resultados
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): puede sentir que la energía crítica del Gallo cuestiona demasiado sus métodos, aunque esa incomodidad también puede revelar algo que necesita mejorar. Si acepta las observaciones sin tomarlas como un desafío personal, convertirá la tensión en aprendizaje
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): al encontrarse frente a la energía opuesta del Gallo, será importante proteger su tranquilidad y no entrar en discusiones por cuestiones menores. La mejor respuesta será mantener la diplomacia y elegir cuidadosamente qué asuntos merecen realmente su atención
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la afinidad con el Gallo favorece su ambición y le proporciona una mirada más precisa para llevar una idea a un nivel superior. El Metal Yin le ayudará a perfeccionar detalles que pueden marcar la diferencia entre un proyecto prometedor y uno realmente sólido
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): encuentra una energía muy compatible con su naturaleza estratégica y reservada. El Gallo potencia su capacidad para analizar situaciones con profundidad, mientras el Metal Yin le permite actuar con elegancia sin revelar antes de tiempo sus intenciones
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la jornada puede pedirle más paciencia y precisión de la que acostumbra a utilizar. Si consigue reducir la velocidad y revisar sus planes antes de avanzar, descubrirá que una pequeña corrección puede ahorrarle un esfuerzo considerable
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el carácter exigente del Gallo puede hacerle sentir que todo necesita ser mejorado al mismo tiempo. La energía del Metal Yin le aconseja seleccionar una sola prioridad y trabajar en ella sin permitir que las críticas externas afecten su confianza
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): puede aprovechar la precisión del día para convertir una idea ingeniosa en algo mucho más organizado y convincente. El Gallo estimula su capacidad de observación, mientras el Metal Yin le ayuda a actuar con mayor criterio y menos improvisación
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la presencia de su propio signo, acompañada por el Metal Yin, intensifica su capacidad para ordenar, corregir y tomar decisiones selectivas. Es un día excelente para cerrar pendientes y perfeccionar aquello que considera importante, aunque deberá evitar que su exigencia termine alejándolo de quienes lo rodean
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): puede aprovechar la energía meticulosa del Gallo para revisar un compromiso o poner en orden una responsabilidad que venía postergando. El Metal Yin favorece una actitud más reservada y reflexiva, ideal para avanzar sin entrar en debates innecesarios
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la precisión del día puede ayudarle a descubrir dónde está desperdiciando tiempo o energía. El Metal Yin le invita a establecer límites más claros y a elegir con mayor cuidado las personas y proyectos en los que desea invertir su atención