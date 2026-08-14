El horóscopo chino revela para este viernes 14 de agosto de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 14 de agosto
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 14 de agosto
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): un asunto relacionado con tus recursos o con una decisión personal ocupará las primeras horas y descubrirás una forma inteligente de evitar un gasto innecesario. Al avanzar la tarde, una oportunidad que parecía poco relevante adquirirá mayor valor y podría abrirte una alternativa interesante. La noche será apropiada para disfrutar de tus avances sin necesidad de hacer planes demasiado exigentes
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la mañana te encontrará concentrado en una tarea concreta que requerirá constancia, pero comprobarás que puedes terminarla antes de lo esperado. En el tramo vespertino, una conversación con alguien experimentado te aportará una perspectiva que podría modificar una decisión futura. Al llegar la noche sentirás la necesidad de apartarte de las obligaciones y recuperar el placer de hacer las cosas a tu propio ritmo
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): una noticia estimulante pondrá en marcha tu viernes desde temprano y despertará tu deseo de intervenir directamente en una situación que te interesa. Durante la tarde tendrás que defender una postura frente a opiniones diferentes, aunque conseguirás hacerlo sin convertir el intercambio en una disputa. La noche te devolverá libertad y encontrarás satisfacción en elegir por ti mismo cómo quieres terminar la jornada
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): cierto asunto pendiente de carácter afectivo comenzará a aclararse durante la mañana gracias a una señal que te devolverá confianza. Más tarde, la tarde favorecerá un encuentro tranquilo en el que podrás hablar sin filtros y sentirte verdaderamente comprendido. La noche tendrá un tono íntimo y agradable, ideal para cuidar tus emociones lejos de ambientes demasiado ruidosos
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): una responsabilidad importante llegará con las primeras horas y tendrás que asumir el mando para impedir que otros retrasen un objetivo que consideras prioritario. En la tarde, un resultado concreto demostrará que tu estrategia estaba mejor encaminada de lo que algunos habían supuesto. La noche te permitirá bajar la guardia y reconocer cuánto has avanzado sin necesidad de medir tus logros contra los de nadie
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): una frase escuchada durante la mañana despertará tu curiosidad y te llevará a investigar discretamente un asunto que merece mayor atención. Con el paso de las horas aparecerá un dato esclarecedor que cambiará tu interpretación de una situación reciente. La noche será especialmente favorable para escribir tus pensamientos, analizar lo ocurrido y quedarte con aquello que realmente tiene valor
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): desde el amanecer sentirás una necesidad intensa de movimiento y cualquier propuesta que implique cambiar de ambiente despertará inmediatamente tu interés. En la tarde, una actividad improvisada podría llevarte a conocer un lugar o una persona que rompa completamente con tus expectativas. La noche conservará ese espíritu aventurero y te costará conformarte con una velada demasiado previsible
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): una tarea creativa o relacionada con tus gustos personales hará que la mañana resulte mucho más estimulante de lo habitual. Durante la tarde recibirás una opinión sincera que te ayudará a perfeccionar algo que llevas tiempo desarrollando y que todavía tiene margen para crecer. La noche será tranquila, pero estará cargada de inspiración y podría despertar una nueva inquietud artística
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): un contratiempo temprano pondrá a prueba tu capacidad para mantener la cabeza fría, aunque terminarás encontrando una salida que nadie había considerado. Ya por la tarde, tu habilidad para leer el ambiente te permitirá intervenir en el momento exacto y obtener una ventaja inesperada. La noche será ideal para reunirte con personas divertidas y dejar que el humor se convierta en el mejor antídoto contra el cansancio
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): varias pequeñas obligaciones se acumularán durante la mañana y solo conseguirás avanzar con soltura si estableces un orden estricto entre ellas. Después del mediodía, una respuesta que estabas esperando permitirá cerrar una cuestión y liberar espacio para otros asuntos. La noche te pedirá menos exigencia y más disfrute, especialmente si consigues desconectarte de la necesidad de tener todo bajo control
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): una diferencia de criterios aparecerá temprano, pero tendrás la oportunidad de demostrar que escuchar también puede ser una forma de ejercer autoridad. Durante la tarde, alguien reconocerá tu disposición a comprender las circunstancias de los demás y responderá con una actitud mucho más cercana. La noche será cálida y reparadora, especialmente si la compartes con quienes no necesitan demasiadas explicaciones para entenderte
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el viernes comenzará con una noticia agradable que modificará tu estado de ánimo y hará que afrontes las obligaciones con mayor ligereza. En el transcurso de la tarde encontrarás una ocasión para darte un gusto que habías aplazado por atender otras prioridades. La noche tendrá un encanto especial y podría regalarte un momento espontáneo que recordarás por su sencillez y autenticidad