El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 14 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 14 de agosto, día del Mono de Metal Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Mono
- Elemento: Metal
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Rata, Dragón, Serpiente
- Animales incompatibles: Tigre
- Actividades recomendadas: negociar, resolver problemas, estudiar, innovar, hacer contactos, reorganizar estrategias
- Actividades a evitar: provocar discusiones, improvisar demasiado, asumir riesgos innecesarios, actuar con arrogancia
Horóscopo chino: cómo es la energía del Mono de Metal Yang
En el horóscopo chino, el Mono de Metal Yang trae una energía despierta, ingeniosa y más estratégica que impulsiva. El Mono representa la astucia, la capacidad para encontrar salidas inesperadas y ese talento especial para convertir un obstáculo en una oportunidad, mientras el Metal Yang aporta firmeza y precisión.
Horóscopo chino: las predicciones del viernes 14 de agosto, día del Mono de Metal Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la afinidad con el Mono potencia su capacidad para detectar oportunidades y convertir una conversación en algo beneficioso. La energía del Metal Yang le ayuda a tomar decisiones con mayor firmeza, especialmente cuando necesita defender una propuesta
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): puede aprovechar el ingenio del Mono para encontrar una solución práctica a un problema que llevaba tiempo resistiéndose. El Metal Yang le exige cierta flexibilidad, pero también le proporciona determinación para completar lo que comience
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): al encontrarse frente a una energía opuesta, puede sentirse provocado por actitudes demasiado competitivas o comentarios que considere innecesarios. La mejor estrategia será conservar el control y utilizar su fortaleza para avanzar sin entrar en disputas
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la agilidad mental del Mono puede estimular nuevas ideas y ayudarle a salir de una rutina que ya no le resultaba productiva. El Metal Yang favorecerá decisiones más claras, siempre que no permita que la presión externa altere su equilibrio
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la excelente afinidad con el Mono potencia su ambición y su capacidad para convertir una idea en una estrategia concreta. Será un día especialmente fértil para negociar, crear alianzas y avanzar hacia una meta que parecía difícil de alcanzar
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la complicidad con el Mono favorece la astucia, la observación y las decisiones tomadas en el momento oportuno. El Metal Yang aporta firmeza a su intuición, permitiéndole defender una posición sin necesidad de revelar todas sus cartas
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el ritmo veloz del Mono puede despertar su entusiasmo y empujarlo a explorar alternativas diferentes. La jornada será productiva si canaliza esa inquietud hacia una meta específica en lugar de dispersarse entre demasiados planes
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la energía del Mono le invita a ser más flexible frente a una situación que no puede controlar completamente. El Metal Yang puede ayudarle a poner límites y tomar una decisión que había postergado por considerar demasiado las opiniones ajenas
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): recibe la influencia directa de su propio signo junto con la fuerza decidida del Metal Yang, creando una jornada especialmente potente para actuar con inteligencia y determinación. Es un excelente momento para negociar, iniciar movimientos estratégicos y demostrar su capacidad para resolver lo complicado, siempre que evite confiarse demasiado
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): puede beneficiarse de la precisión del Metal Yang para ordenar ideas y mejorar un proyecto que necesitaba mayor estructura. El ingenio del Mono aportará soluciones inesperadas, aunque será importante revisar los detalles antes de dar algo por terminado
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el Mono puede empujarlo a cuestionar una forma de hacer las cosas que ya se había vuelto demasiado rígida. La jornada será favorable si transforma esa incomodidad en una oportunidad para modernizar sus planes sin renunciar a sus principios
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): puede encontrar soluciones interesantes gracias a la creatividad y rapidez mental que domina el día. El Metal Yang le ayudará a pasar de la intención a la acción, especialmente en un asunto que necesitaba una decisión clara desde hace tiempo