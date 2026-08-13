El horóscopo chino revela para este jueves 13 de agosto de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 13 de agosto
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 13 de agosto
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): una noticia inesperada modificará el panorama de las primeras horas y te obligará a reconsiderar una cuestión que dabas prácticamente por resuelta. Más adelante, durante la tarde, encontrarás una alternativa mucho más conveniente que la prevista y sabrás aprovecharla sin precipitarte. La noche te permitirá disfrutar de una conversación estimulante que despertará nuevas ideas para los próximos días
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el comienzo del jueves exigirá que pongas límites claros ante una demanda que podría consumir más tiempo del necesario. Cuando llegue la tarde, una persona respetará tu postura y facilitará que encuentres un acuerdo beneficioso para ambas partes. Durante la noche preferirás bajar el ritmo y dedicarte a una actividad doméstica que te resulte especialmente agradable
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): una inquietud que venías acumulando encontrará una salida concreta durante la mañana y recuperarás el entusiasmo para actuar. En horas de la tarde tendrás que elegir entre dos caminos y tu capacidad para confiar en tu propio criterio será determinante. Al anochecer sentirás que has recuperado terreno y querrás disfrutar de esa pequeña victoria sin necesidad de explicársela a nadie
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el contacto con una persona querida marcará las primeras horas y pondrá una nota afectuosa en medio de tus obligaciones. Después del mediodía, una actividad compartida permitirá recuperar cierta complicidad que había quedado relegada por la rutina. La noche será apropiada para descansar emocionalmente y dejar que las cosas evolucionen sin intentar controlar cada detalle
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): una exigencia profesional o personal aparecerá temprano y te obligará a mostrar capacidad para dirigir sin perder de vista los detalles. Durante la tarde recibirás información que podría mejorar considerablemente una estrategia que estabas desarrollando por tu cuenta. Ya entrada la noche, una revisión tranquila de tus planes te mostrará qué objetivos merecen realmente tu energía
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): una actitud aparentemente extraña de alguien cercano despertará tu curiosidad durante la mañana y preferirás observar antes de emitir cualquier juicio. En la tarde una explicación llegará por sí sola y comprenderás que detrás de ciertos comportamientos existía una razón que no habías considerado. La noche favorecerá una reflexión profunda sobre cuánto has aprendido al confiar más en tu percepción que en las apariencias
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el jueves comenzará con ganas de modificar una rutina que empieza a resultarte demasiado previsible. Al llegar la tarde surgirán desplazamientos, encuentros o actividades que harán que el día adquiera un ritmo mucho más estimulante. La noche te encontrará con deseos de seguir explorando, aunque será conveniente reservar un momento para recuperar energías
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): una preocupación menor perderá importancia durante la mañana cuando aparezca una alternativa que te permita recuperar tranquilidad. En la tarde tendrás ocasión de mostrar una habilidad que pocas personas conocen y recibirás una reacción mucho más positiva de lo esperado. La noche será especialmente fértil para la inspiración y podrías terminarla con una idea que merezca ser desarrollada
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): una situación curiosa captará tu atención al iniciar el día y tu rapidez para interpretar lo ocurrido evitará una complicación innecesaria. Durante la tarde podrás sacar provecho de un contacto que aparece en el momento justo y que podría facilitarte información valiosa. La noche tendrá un tono desenfadado, con espacio para bromas, historias y una agradable desconexión de las responsabilidades
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el orden será especialmente útil durante la mañana porque tendrás que coordinar varias cuestiones que no admiten demasiadas demoras. Ya avanzada la tarde comprobarás que una modificación aparentemente pequeña mejora de manera notable el resultado de aquello en lo que estás trabajando. La noche será un buen momento para abandonar las exigencias y concederte un descanso sin sentir que estás perdiendo el tiempo
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): una situación familiar ocupará parte de tu atención durante la mañana y tu manera de intervenir ayudará a evitar que el problema crezca. Más tarde recibirás una respuesta afectuosa que confirmará la importancia de mantener cerca a quienes realmente valoran tu presencia. La noche transcurrirá mejor en un ambiente privado, donde puedas recuperar serenidad y dejar fuera las preocupaciones externas
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el día arrancará con una invitación o propuesta que despertará tu interés por salir de los planes habituales. Durante la tarde una experiencia sencilla terminará teniendo más significado del que imaginabas y te ayudará a cambiar de perspectiva sobre una preocupación reciente. La noche llegará con un ánimo liviano, ideal para disfrutar de una buena charla, una comida especial o algún pequeño placer que normalmente postergas