El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 13 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 13 de agosto, día de la Cabra de Tierra Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Cabra
- Elemento: Tierra
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Conejo, Caballo, Cerdo
- Animales incompatibles: Búfalo
- Actividades recomendadas: ordenar asuntos personales, cuidar vínculos, crear, planificar, mejorar el hogar, descansar
- Actividades a evitar: discutir, precipitar decisiones, sobrecargarse, gastar por impulso, insistir en conflictos
Horóscopo chino: cómo es la energía de la Cabra de Tierra Yin
En el horóscopo chino, la Cabra de Tierra Yin propone una pausa inteligente después del impulso de las jornadas anteriores. La Cabra aporta sensibilidad, creatividad y una particular capacidad para percibir aquello que necesita atención mientras la Tierra Yin ofrece estabilidad y paciencia.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 13 de agosto, día de la Cabra de Tierra Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana le permitirá recuperar el control sobre un asunto que había quedado pendiente. Durante la tarde, una conversación aparentemente sencilla puede ofrecerle una perspectiva muy útil para resolver una cuestión práctica. La noche será apropiada para descansar y ordenar mentalmente sus próximos pasos. No necesitará tener todas las respuestas de inmediato para saber que está avanzando
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la presencia de la Cabra puede despertar cierta tensión, especialmente cuando sienta que otros modifican planes que consideraba seguros. La mañana aconseja evitar discusiones por cuestiones menores y dejar espacio para que cada persona exponga su posición. Durante la tarde encontrará una manera más productiva de encarar una diferencia. La noche favorecerá la reflexión y le ayudará a recuperar la tranquilidad
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): comienza el día con ganas de resolver varias cosas al mismo tiempo, aunque pronto descubrirá que algunas merecen más atención que otras. La tarde favorecerá un proyecto creativo o una conversación que despierte nuevamente su entusiasmo. Durante la noche podrá disfrutar de un ambiente más íntimo y relajado. Bajar el ritmo no significará perder terreno, sino recuperar energía para lo que realmente importa
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): recibe una de las influencias más agradables del día gracias a su afinidad con la Cabra. La mañana será favorable para fortalecer una relación o acercarse a alguien con quien desea recuperar confianza. Por la tarde, una idea creativa puede convertirse en algo mucho más concreto de lo esperado. La noche traerá una sensación de bienestar que le permitirá cerrar el día con mayor serenidad
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la jornada le invita a sustituir la prisa por una estrategia más paciente. Durante la mañana podrá detectar un detalle que conviene corregir antes de continuar con un proyecto. La tarde será propicia para conversar con alguien cuya experiencia puede aportar una solución diferente. Por la noche comprenderá que retrasar una decisión no siempre significa perder una oportunidad
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la mañana despierta su capacidad para observar movimientos y comprender intenciones sin necesidad de demasiadas explicaciones. Durante la tarde, una gestión que parecía complicada comenzará a ordenarse gracias a una elección realizada con inteligencia. La noche será favorable para estudiar, planificar o simplemente disfrutar de un espacio de privacidad. Su intuición encontrará respuestas cuando deje de buscar resultados inmediatos
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la afinidad con la Cabra suaviza su ritmo y le ayuda a disfrutar de aquello que normalmente pasa por alto. La mañana puede traer una propuesta agradable o un encuentro que despierte ilusión. Durante la tarde será posible avanzar en un objetivo personal sin sentir la presión habitual. La noche favorecerá los afectos y la recuperación de energías. Hoy encontrará fuerza precisamente cuando deje de exigirse tanto
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): su propio signo domina la jornada y la Tierra Yin amplifica su necesidad de estabilidad, belleza y coherencia emocional. La mañana será excelente para reorganizar su espacio, iniciar una actividad creativa o poner en orden una prioridad personal. Durante la tarde llegará una señal que confirmará que una decisión reciente fue acertada. La noche será especialmente favorable para compartir con personas que le transmiten confianza. Será un día para recordar que cuidar de sí mismo también forma parte del progreso
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la mañana puede parecer demasiado pausada para su gusto, pero esa lentitud terminará jugando a su favor. Durante la tarde encontrará una solución ingeniosa para una cuestión que necesitaba paciencia y atención. La noche será ideal para conversar, aprender algo nuevo o disfrutar de una actividad diferente. La clave estará en no buscar estímulos constantemente y permitir que una idea madure
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): comienza la jornada con una mirada muy precisa sobre sus responsabilidades y pronto identificará qué debe corregir. La tarde permitirá avanzar en una tarea que requiere orden, concentración y constancia. Durante la noche será conveniente desconectar de las obligaciones y recuperar espacios personales. La perfección no será necesaria para considerar que el día ha sido productivo
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la mañana favorecerá los asuntos familiares y aquellas conversaciones que necesitan honestidad pero también delicadeza. Durante la tarde podrá recibir una muestra de apoyo que reforzará un vínculo importante. La noche traerá tranquilidad y una oportunidad para dejar atrás una preocupación que venía ocupando demasiado espacio. Su lealtad será valorada, aunque hoy también será importante cuidar sus propios límites
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la afinidad con la Cabra crea un clima especialmente fértil para la creatividad y los afectos. La mañana puede despertar una idea que inicialmente parecerá pequeña, pero que tendrá posibilidades de crecer con el tiempo. Durante la tarde, una persona cercana aportará entusiasmo o una ayuda que llegará en el momento justo. La noche será ideal para disfrutar de lo sencillo y recuperar ilusión. La generosidad que ofrece a los demás también encontrará hoy una respuesta positiva