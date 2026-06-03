HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 4 de junio, día del Gallo de Tierra Yin.

Signo regente del día: Gallo

Gallo Elemento: Tierra

Tierra Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Búfalo, Serpiente

Búfalo, Serpiente Animales incompatibles: Conejo

Conejo Actividades recomendadas: organizar proyectos, realizar trámites pendientes, ordenar espacios, perfeccionar habilidades, planificar finanzas, cuidar detalles importantes

organizar proyectos, realizar trámites pendientes, ordenar espacios, perfeccionar habilidades, planificar finanzas, cuidar detalles importantes Actividades a evitar: críticas excesivas, perfeccionismo paralizante, discusiones por orgullo, juzgar apresuradamente a los demás, obsesionarse con errores menores

Horóscopo chino: cómo es la energía del Mono de Tierra Yang

En el horóscopo chino, el Gallo de Tierra Yin anuncia la jornada como el guardián de un antiguo reloj que conoce el valor exacto de cada minuto. La Tierra Yin aporta estabilidad, prudencia y una mirada práctica al espíritu observador del Gallo, creando un día donde los pequeños detalles tendrán una importancia decisiva. Esta energía favorece la organización, la disciplina y la capacidad de transformar el desorden en estructura sólida.