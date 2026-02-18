Signo regente: Rata

Rata Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Dragón, Mono, Búfalo

Dragón, Mono, Búfalo Animales incompatibles: Caballo

Caballo Actividades recomendadas: iniciar proyectos, establecer contactos, tomar decisiones rápidas, negociar, planificar a futuro

iniciar proyectos, establecer contactos, tomar decisiones rápidas, negociar, planificar a futuro Actividades a evitar: indecisiones prolongadas, dispersión, descuidos financieros, conflictos impulsivos

Horóscopo chino: la energía de la Rata de Madera Yang

En el horóscopo chino, Rata de Madera Yang aporta dinamismo, visión estratégica y capacidad de expansión. La Madera Yang impulsa crecimiento y acción decidida, mientras que la Rata aporta inteligencia práctica y habilidad para detectar oportunidades. Es un día excelente para comenzar proyectos, firmar acuerdos o establecer contactos clave. La energía favorece movimiento y claridad mental. La clave será actuar con iniciativa sin caer en la impulsividad.

horoscopo chino predicciones signos dia rata de madera yng 1

Horóscopo chino: las predicciones del jueves 19 de febrero, día de la Rata de Madera Yang