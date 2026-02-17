El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este miércoles 18 de febrero de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 18 de febrero, día del Cerdo de Agua Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente: Cerdo
- Elemento: Agua
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Conejo, Cabra, Tigre
- Animales incompatibles: Serpiente, Mono
- Actividades recomendadas: reflexión, planificación tranquila, actividades creativas, conversaciones profundas, resolver asuntos emocionales
- Actividades a evitar: decisiones impulsivas, confrontaciones directas, compromisos apresurados, dispersión energética
Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Agua Yin
En el horóscopo chino, el Cerdo de Agua Yin trae una energía introspectiva, sensible y conciliadora. El Agua Yin suaviza el ritmo y favorece la intuición, mientras que el Cerdo impulsa honestidad, empatía y búsqueda de armonía. Es un día ideal para resolver asuntos personales, fortalecer vínculos y trabajar en proyectos que requieran sensibilidad y creatividad. La clave estará en mantener claridad emocional y no dejarse llevar por excesos o distracciones. La serenidad será la mejor aliada.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía del día favorece conversaciones sinceras y planificación estratégica. El Agua Yin potencia tu intuición. Es un buen momento para organizar ideas con calma. Evitar decisiones apresuradas garantiza estabilidad. La jornada permite avanzar sin presión. La serenidad trae claridad
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el ritmo pausado del día te favorece. El Agua Yin aporta sensibilidad y reflexión. Es momento de ordenar asuntos pendientes con tranquilidad. No conviene forzar resultados. La paciencia será productiva. La jornada deja sensación de equilibrio
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la compatibilidad impulsa armonía y entendimiento. El Agua Yin potencia intuición emocional. Es un día ideal para fortalecer vínculos. Conviene evitar impulsividad. Las decisiones meditadas traen estabilidad. La energía fluye de manera favorable
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la afinidad favorece relaciones y proyectos creativos. El Agua Yin potencia sensibilidad y percepción. Es un día para avanzar con suavidad y estrategia. No conviene apresurarse. La calma trae buenos resultados. La jornada resulta armónica
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía puede sentirse lenta, pero ofrece oportunidades de reflexión. El Agua Yin pide prudencia. Conviene observar antes de actuar. La planificación estratégica es clave. Evitar confrontaciones garantiza estabilidad. La jornada invita a la introspección
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la incompatibilidad aconseja cautela emocional. El Agua Yin puede sensibilizar demasiado ciertas situaciones. Conviene mantener distancia de conflictos. Es mejor actuar con discreción. La prudencia evita tensiones. La jornada requiere paciencia
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el día favorece reflexión antes que acción intensa. El Agua Yin invita a escuchar más y hablar menos. Conviene reorganizar prioridades. No es momento de decisiones radicales. La serenidad mejora resultados. La jornada es estable si se mantiene equilibrio
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la compatibilidad aporta armonía y fluidez. El Agua Yin potencia creatividad y empatía. Es un excelente día para proyectos artísticos o conversaciones importantes. Evitar dispersión mejora resultados. La energía es favorable. La jornada deja sensación positiva
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la incompatibilidad puede generar inquietud. El Agua Yin desacelera tu ritmo habitual. Conviene no forzar situaciones. La observación estratégica es clave. Evitar confrontaciones trae paz. La jornada requiere moderación
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el día favorece análisis y revisión de detalles. El Agua Yin potencia claridad emocional. Es buen momento para ajustar planes. No conviene apresurarse. La organización silenciosa rinde frutos. La jornada es productiva en calma
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la energía favorece reconciliaciones y acuerdos. El Agua Yin potencia sensibilidad y justicia. Es un día para resolver diferencias con diplomacia. Evitar rigidez mejora resultados. La jornada trae equilibrio. La serenidad fortalece vínculos
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): al ser el signo regente, la energía se siente natural y profunda. El Agua Yin potencia intuición y empatía. Es un día ideal para ordenar emociones y proyectos personales. Evitar excesos garantiza armonía. La claridad interior guía decisiones. La jornada es favorable y reflexiva