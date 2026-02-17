HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 18 de febrero, día del Cerdo de Agua Yin.

Signo regente: Cerdo

Cerdo Elemento: Agua

Agua Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Conejo, Cabra, Tigre

Conejo, Cabra, Tigre Animales incompatibles: Serpiente, Mono

Serpiente, Mono Actividades recomendadas: reflexión, planificación tranquila, actividades creativas, conversaciones profundas, resolver asuntos emocionales

reflexión, planificación tranquila, actividades creativas, conversaciones profundas, resolver asuntos emocionales Actividades a evitar: decisiones impulsivas, confrontaciones directas, compromisos apresurados, dispersión energética

Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Agua Yin

En el horóscopo chino, el Cerdo de Agua Yin trae una energía introspectiva, sensible y conciliadora. El Agua Yin suaviza el ritmo y favorece la intuición, mientras que el Cerdo impulsa honestidad, empatía y búsqueda de armonía. Es un día ideal para resolver asuntos personales, fortalecer vínculos y trabajar en proyectos que requieran sensibilidad y creatividad. La clave estará en mantener claridad emocional y no dejarse llevar por excesos o distracciones. La serenidad será la mejor aliada.

