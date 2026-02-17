El ritmo acelerado, la energía impulsiva y los cambios bruscos característicos de este ciclo del horóscopo chino resultarán particularmente difíciles para tres animales que tendrán que hacer grandes esfuerzos de adaptación.

horoscopo chino signos año caballo 2026 1 Año del Caballo 2026: los 3 signos que enfrentarán desafíos, según el horóscopo chino.

Horóscopo chino: los 3 signos desafiados en el Año del Caballo 2026

Según la astrología china tradicional, estos tres signos enfrentarán conflictos energéticos con el Caballo de Fuego 2026 debido a incompatibilidades elementales y choques directos en el calendario lunar. Sin embargo, cada desafío trae consigo una oportunidad de crecimiento, transformación y aprendizaje profundo para quienes sepan navegarlo con sabiduría.