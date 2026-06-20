El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 21 de junio de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 21 de junio, día del Tigre de Fuego Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Tigre
- Elemento: Fuego
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Caballo, Perro, Cerdo
- Animales incompatibles: Mono
- Actividades recomendadas: iniciar proyectos valientes, tomar decisiones importantes, actividades físicas o deportivas, liderazgo y dirección de equipos, cambios estratégicos, resolver conflictos con firmeza
- Actividades a evitar: impulsividad sin planificación, discusiones innecesarias, subestimar riesgos, reaccionar con enojo, imponer ideas sin escuchar a otros
Horóscopo chino: cómo es la energía del Tigre de Fuego Yang
En el horóscopo chino, el Tigre de Fuego Yang irrumpe con una energía intensa, audaz y decidida, como un relámpago que ilumina el cielo antes de la tormenta. El Fuego Yang potencia el instinto del Tigre, despertando coraje, iniciativa y una necesidad casi inevitable de avanzar sin mirar atrás.
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 21 de junio, día del Tigre de Fuego Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): siente una jornada intensa que la empuja a salir de su zona de control habitual. El Tigre de Fuego Yang acelera los acontecimientos y exige respuestas rápidas. Puede surgir una oportunidad inesperada que requiere decisión inmediata. Es un buen día para confiar en su intuición sin sobreanalizar. La agilidad mental será su mejor defensa
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): percibe una energía desafiante que contrasta con su ritmo natural. El Tigre de Fuego Yang puede generar presión externa o cambios repentinos. Será importante mantener la calma y no resistirse a lo inevitable. Puede encontrar soluciones si actúa con flexibilidad. La firmeza tranquila evitará conflictos
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): vive un día de máxima potencia personal, donde su esencia se ve amplificada. El Tigre de Fuego Yang fortalece su liderazgo, magnetismo y capacidad de acción. Puede iniciar cambios importantes o tomar decisiones decisivas para su futuro. Es un momento de gran impulso vital. La confianza en sí mismo marcará el rumbo
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): enfrenta una energía que puede resultar demasiado intensa o acelerada. El Tigre de Fuego Yang le invita a proteger su equilibrio emocional. Será importante evitar presiones externas o decisiones apresuradas. Puede beneficiarse de mantener distancia de situaciones caóticas. La serenidad será su refugio
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): encuentra una energía poderosa que impulsa su ambición y visión. El Tigre de Fuego Yang despierta su capacidad de liderazgo y expansión. Puede recibir apoyo para proyectos importantes o avanzar en metas personales. Es un excelente día para actuar con determinación. La audacia bien dirigida dará frutos
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): percibe una jornada de alta intensidad que puede generar tensión si no mantiene el control emocional. El Tigre de Fuego Yang le empuja a reaccionar con rapidez, aunque su naturaleza prefiera la estrategia. Será clave actuar con prudencia y no dejarse llevar por impulsos. Puede observar más que intervenir. La paciencia será poder
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): camina en perfecta armonía con la energía del día. El Tigre de Fuego Yang potencia su entusiasmo, creatividad y deseo de libertad. Puede vivir experiencias intensas y motivadoras. Es un excelente momento para avanzar con fuerza en proyectos personales. La inspiración será constante
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): siente una energía vibrante que puede resultar estimulante pero también abrumadora. El Tigre de Fuego Yang le empuja a salir de la comodidad emocional. Puede encontrar oportunidades si se atreve a actuar con mayor determinación. Es un buen día para superar miedos internos. El coraje abrirá caminos nuevos
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): enfrenta su energía opuesta dentro del ciclo, lo que puede generar tensión o imprevistos. El Tigre de Fuego Yang exige claridad y evita juegos de estrategia excesivos. Será importante actuar con honestidad y evitar confrontaciones innecesarias. Puede surgir una prueba de carácter. La prudencia será esencial
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): percibe una jornada dinámica que desafía su necesidad de orden. El Tigre de Fuego Yang introduce cambios rápidos que pueden alterar planes. Será importante adaptarse sin perder la claridad mental. Puede encontrar oportunidades en medio del caos. La flexibilidad será clave
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): encuentra una energía muy favorable y estimulante. El Tigre de Fuego Yang fortalece su valentía, lealtad y capacidad de acción. Puede tomar decisiones importantes con respaldo emocional y práctico. Es un excelente día para avanzar con determinación. La confianza en sus principios lo guiará
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): vive una jornada intensa pero inspiradora. El Tigre de Fuego Yang activa su impulso vital y creatividad. Puede experimentar avances en proyectos personales o emocionales. Es un buen momento para atreverse a más. La energía favorece los comienzos valientes