El horóscopo chino revela para este viernes 20 de marzo de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al flamante Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 20 de marzo
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 20 de marzo
- Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): comienza la mañana con una sensación de urgencia suave que impulsa a ordenar lo pendiente antes de que avance el día. Durante esas primeras horas aparece una oportunidad para resolver algo que llevaba tiempo sin definición. En la tarde surge un intercambio breve pero decisivo que ayuda a encaminar una situación. Esa claridad permite actuar con mayor seguridad en los pasos siguientes. Cuando llega la noche, la mente se relaja y aparece una sensación de alivio
- Búfalo o Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la mañana se presenta con estabilidad y un ritmo que invita a avanzar sin apuros. Durante ese tramo del día se vuelve más sencillo sostener la concentración en tareas que requieren constancia. En la tarde aparece una situación que exige modificar ligeramente un plan establecido. Esa adaptación demuestra que la firmeza también puede convivir con la flexibilidad. Al finalizar la jornada se percibe una sensación de control bien sostenido
- Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el día arranca con impulso y deseo de tomar decisiones rápidas. Durante la mañana se presenta un escenario que permite actuar con determinación. En la tarde surge un momento que invita a observar con mayor detenimiento antes de continuar. Esa pausa permite evitar un desgaste innecesario. Cuando llega la noche se siente una energía más equilibrada y serena
- Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana inicia con un clima armónico que favorece las tareas delicadas o personales. Durante esas horas surge una pequeña inspiración que puede convertirse en algo útil más adelante. En la tarde aparece una conversación que aporta tranquilidad y claridad emocional. Ese intercambio permite ver una situación con mayor suavidad. Al caer la noche se instala una sensación de bienestar interior
- Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el inicio del día trae determinación y ganas de avanzar con firmeza en los objetivos. Durante la mañana se presenta un reto que activa la capacidad de reacción. En la tarde aparece un cambio inesperado que obliga a replantear el enfoque. Esa modificación abre una alternativa que resulta más conveniente de lo previsto. Al finalizar la jornada surge una sensación de avance concreto
- Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la mañana se desarrolla con una actitud observadora que permite leer entre líneas lo que sucede alrededor. Durante ese tramo del día se vuelve fácil anticipar movimientos ajenos. En la tarde aparece una conversación discreta que confirma una intuición previa. Ese momento fortalece la confianza en el propio criterio. Cuando llega la noche predomina un estado de calma mental
- Caballo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014): el día comienza con energía dinámica y ganas de resolver todo con rapidez. Durante la mañana se avanza con eficacia en varias tareas. En la tarde surge una pausa que obliga a frenar el ritmo. Ese momento ayuda a reorganizar prioridades y evitar el desgaste. Al finalizar la jornada aparece una sensación de libertad y descanso
- Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015): la mañana trae una energía sensible que favorece el contacto con lo emocional. Durante esas horas se vuelve natural conectar con ideas creativas o reflexivas. En la tarde aparece un gesto o palabra que cambia el tono del día de manera positiva. Ese momento despierta optimismo inesperado. Al caer la noche se instala una sensación de armonía interior
- Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016): el comienzo del día despierta curiosidad y ganas de experimentar algo distinto. Durante la mañana surgen pequeñas situaciones que requieren ingenio para resolverse. En la tarde aparece un momento espontáneo que rompe la rutina habitual. Esa experiencia aporta ligereza y dinamismo. Al finalizar la jornada se percibe una sensación de satisfacción por lo vivido
- Gallo (1969, 1981, 1993, 2005, 2017): la mañana comienza con claridad mental y deseo de ordenar los asuntos pendientes. Durante ese tramo del día se vuelve sencillo establecer prioridades. En la tarde aparece una oportunidad para compartir una opinión que resulta bien recibida. Ese reconocimiento aporta confianza personal. Cuando llega la noche se siente un equilibrio interno
- Perro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018): el día inicia con una energía que invita a actuar con coherencia frente a los compromisos asumidos. Durante la mañana se logra resolver una situación que requería paciencia. En la tarde aparece un gesto de cercanía que fortalece un vínculo importante. Ese momento genera una sensación de apoyo mutuo. Al finalizar la jornada predomina la tranquilidad emocional
- Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la mañana transcurre con un clima amable que favorece el buen humor. Durante esas horas se vuelve sencillo avanzar en tareas simples sin presión. En la tarde aparece una propuesta que despierta interés por algo diferente. Ese impulso abre la puerta a nuevas experiencias. Cuando llega la noche se instala una sensación de bienestar