El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 12 de julio de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 12 de julio, día del Cerdo de Fuego Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Cerdo
- Elemento: Fuego
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Conejo, Cabra, Tigre
- Animales incompatibles: Serpiente
- Actividades recomendadas: fortalecer relaciones familiares, realizar actos de generosidad, iniciar proyectos creativos, disfrutar de actividades culturales, resolver diferencias mediante el diálogo, dedicar tiempo al crecimiento espiritual y planificar objetivos personales con tranquilidad
- Actividades a evitar: confiar ciegamente en promesas poco claras, tomar decisiones económicas impulsivas, cargar con problemas ajenos, responder con exceso de sensibilidad a las críticas, dejar asuntos importantes para otro momento
Horóscopo chino: cómo es la energía del Cerdo de Fuego Yin
En el horóscopo chino, el Cerdo de Fuego Yin despide la semana con una energía cálida que invita a reconciliar el entusiasmo con la serenidad. El Cerdo simboliza la abundancia, la honestidad y la capacidad de disfrutar de los frutos del esfuerzo compartido, mientras que el Fuego Yin aporta inspiración, sensibilidad y una luz interior que guía sin imponerse.
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 12 de julio, día del Cerdo de Fuego Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada favorable para fortalecer la comunicación con personas cercanas y resolver asuntos pendientes sin tensión. El Cerdo de Fuego Yin favorece la comprensión mutua y las decisiones tomadas con sensibilidad. Una invitación inesperada aportará alegría y nuevas perspectivas. Será conveniente disfrutar del presente sin descuidar sus responsabilidades. La armonía crecerá en su entorno
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): descubre que la tranquilidad del día le permitirá avanzar en asuntos personales que requerían paciencia. La energía del Cerdo suaviza preocupaciones y favorece el equilibrio emocional. Una conversación sincera fortalecerá un vínculo importante. Será un excelente momento para reorganizar prioridades. La serenidad se convertirá en una gran aliada
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): vive una de las jornadas más favorables del ciclo gracias a la afinidad con el Cerdo. El Fuego Yin fortalece su entusiasmo sin impulsarlo a actuar con precipitación. Un proyecto personal encontrará el respaldo que necesitaba para avanzar. Será un día ideal para iniciar nuevos planes o fortalecer relaciones afectivas. La confianza abrirá caminos prometedores
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): disfruta de una energía armónica que favorece la creatividad, la paz interior y el crecimiento personal. El Cerdo de Fuego Yin impulsa las relaciones sinceras y el desarrollo de proyectos nacidos desde la inspiración. Una noticia traerá optimismo para las próximas semanas. Será recomendable expresar gratitud a quienes lo acompañan. La felicidad encontrará espacio en los pequeños detalles
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): encuentra una jornada propicia para equilibrar sus grandes aspiraciones con momentos de descanso y reflexión. La influencia del Cerdo le recuerda que las mejores decisiones nacen de una mente serena. Una oportunidad llegará cuando deje de intentar controlar cada situación. Será importante confiar también en el tiempo. La calma fortalecerá su visión de futuro
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se encuentra frente a la energía opuesta del Cerdo, por lo que será recomendable actuar con prudencia y evitar interpretaciones precipitadas. Algunas diferencias podrán resolverse mediante la comprensión y no mediante la confrontación. Una pausa permitirá descubrir una solución inesperada. Será conveniente escuchar más y hablar menos. La paciencia evitará tensiones innecesarias
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): vive un día que favorece el descanso activo, la inspiración y la planificación de nuevos objetivos. El Cerdo de Fuego Yin equilibra su energía y le ayuda a observar el panorama completo antes de actuar. Una idea sencilla podrá transformarse en un proyecto importante. Será recomendable disfrutar también de los momentos de tranquilidad. La claridad llegará sin esfuerzo
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): encuentra una de las influencias más armoniosas de esta etapa gracias a la excelente relación con el Cerdo. La creatividad, la sensibilidad y el bienestar emocional se fortalecen notablemente. Un encuentro especial dejará una enseñanza valiosa. Será un excelente día para compartir tiempo con familiares o amigos. La alegría nacerá de las experiencias sencillas
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): descubre una jornada donde su ingenio encontrará un equilibrio ideal con la reflexión. El Cerdo de Fuego Yin favorece los acuerdos sinceros y la cooperación. Una propuesta despertará su curiosidad y abrirá nuevas posibilidades. Será conveniente actuar con transparencia. La honestidad fortalecerá su prestigio
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): vive un día apropiado para valorar todo lo construido durante las últimas semanas y preparar los próximos desafíos con serenidad. La energía del Cerdo favorece el descanso consciente y la organización sin presiones. Una conversación aportará una idea muy útil para el futuro. Será recomendable confiar en el proceso. La paciencia seguirá dando frutos
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): encuentra una energía amable que fortalece la confianza en las personas que realmente han demostrado lealtad. El Cerdo de Fuego Yin favorece las relaciones duraderas y los proyectos compartidos. Una buena noticia renovará el optimismo de cara a la nueva semana. Será un excelente momento para fortalecer compromisos importantes. La generosidad regresará multiplicada
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): recibe plenamente la influencia de su propio signo, enriquecida por la calidez inspiradora del Fuego Yin. La jornada favorece los nuevos comienzos, el crecimiento espiritual y la consolidación de vínculos sinceros. Un deseo que parecía distante comenzará a manifestarse mediante pequeñas señales alentadoras. Será un excelente día para sembrar intenciones claras y actuar con el corazón abierto. La abundancia encontrará el camino hacia quienes compartan con generosidad lo mejor de sí mismos