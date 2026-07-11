Signo regente del día: Cerdo

Cerdo Elemento: Fuego

Fuego Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Conejo, Cabra, Tigre

Conejo, Cabra, Tigre Animales incompatibles: Serpiente

Serpiente Actividades recomendadas: fortalecer relaciones familiares, realizar actos de generosidad, iniciar proyectos creativos, disfrutar de actividades culturales, resolver diferencias mediante el diálogo, dedicar tiempo al crecimiento espiritual y planificar objetivos personales con tranquilidad

fortalecer relaciones familiares, realizar actos de generosidad, iniciar proyectos creativos, disfrutar de actividades culturales, resolver diferencias mediante el diálogo, dedicar tiempo al crecimiento espiritual y planificar objetivos personales con tranquilidad Actividades a evitar: confiar ciegamente en promesas poco claras, tomar decisiones económicas impulsivas, cargar con problemas ajenos, responder con exceso de sensibilidad a las críticas, dejar asuntos importantes para otro momento

Horóscopo chino: cómo es la energía del Cerdo de Fuego Yin

En el horóscopo chino, el Cerdo de Fuego Yin despide la semana con una energía cálida que invita a reconciliar el entusiasmo con la serenidad. El Cerdo simboliza la abundancia, la honestidad y la capacidad de disfrutar de los frutos del esfuerzo compartido, mientras que el Fuego Yin aporta inspiración, sensibilidad y una luz interior que guía sin imponerse.

Horóscopo chino: las predicciones del domingo 12 de julio, día del Cerdo de Fuego Yin

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada favorable para fortalecer la comunicación con personas cercanas y resolver asuntos pendientes sin tensión. El Cerdo de Fuego Yin favorece la comprensión mutua y las decisiones tomadas con sensibilidad. Una invitación inesperada aportará alegría y nuevas perspectivas. Será conveniente disfrutar del presente sin descuidar sus responsabilidades. La armonía crecerá en su entorno

encuentra una jornada favorable para fortalecer la comunicación con personas cercanas y resolver asuntos pendientes sin tensión. El Cerdo de Fuego Yin favorece la comprensión mutua y las decisiones tomadas con sensibilidad. Una invitación inesperada aportará alegría y nuevas perspectivas. Será conveniente disfrutar del presente sin descuidar sus responsabilidades. La armonía crecerá en su entorno Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): descubre que la tranquilidad del día le permitirá avanzar en asuntos personales que requerían paciencia. La energía del Cerdo suaviza preocupaciones y favorece el equilibrio emocional. Una conversación sincera fortalecerá un vínculo importante. Será un excelente momento para reorganizar prioridades. La serenidad se convertirá en una gran aliada

descubre que la tranquilidad del día le permitirá avanzar en asuntos personales que requerían paciencia. La energía del Cerdo suaviza preocupaciones y favorece el equilibrio emocional. Una conversación sincera fortalecerá un vínculo importante. Será un excelente momento para reorganizar prioridades. La serenidad se convertirá en una gran aliada Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): vive una de las jornadas más favorables del ciclo gracias a la afinidad con el Cerdo. El Fuego Yin fortalece su entusiasmo sin impulsarlo a actuar con precipitación. Un proyecto personal encontrará el respaldo que necesitaba para avanzar. Será un día ideal para iniciar nuevos planes o fortalecer relaciones afectivas. La confianza abrirá caminos prometedores

vive una de las jornadas más favorables del ciclo gracias a la afinidad con el Cerdo. El Fuego Yin fortalece su entusiasmo sin impulsarlo a actuar con precipitación. Un proyecto personal encontrará el respaldo que necesitaba para avanzar. Será un día ideal para iniciar nuevos planes o fortalecer relaciones afectivas. La confianza abrirá caminos prometedores Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): disfruta de una energía armónica que favorece la creatividad, la paz interior y el crecimiento personal. El Cerdo de Fuego Yin impulsa las relaciones sinceras y el desarrollo de proyectos nacidos desde la inspiración. Una noticia traerá optimismo para las próximas semanas. Será recomendable expresar gratitud a quienes lo acompañan. La felicidad encontrará espacio en los pequeños detalles

disfruta de una energía armónica que favorece la creatividad, la paz interior y el crecimiento personal. El Cerdo de Fuego Yin impulsa las relaciones sinceras y el desarrollo de proyectos nacidos desde la inspiración. Una noticia traerá optimismo para las próximas semanas. Será recomendable expresar gratitud a quienes lo acompañan. La felicidad encontrará espacio en los pequeños detalles Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): encuentra una jornada propicia para equilibrar sus grandes aspiraciones con momentos de descanso y reflexión. La influencia del Cerdo le recuerda que las mejores decisiones nacen de una mente serena. Una oportunidad llegará cuando deje de intentar controlar cada situación. Será importante confiar también en el tiempo. La calma fortalecerá su visión de futuro

encuentra una jornada propicia para equilibrar sus grandes aspiraciones con momentos de descanso y reflexión. La influencia del Cerdo le recuerda que las mejores decisiones nacen de una mente serena. Una oportunidad llegará cuando deje de intentar controlar cada situación. Será importante confiar también en el tiempo. La calma fortalecerá su visión de futuro Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se encuentra frente a la energía opuesta del Cerdo, por lo que será recomendable actuar con prudencia y evitar interpretaciones precipitadas. Algunas diferencias podrán resolverse mediante la comprensión y no mediante la confrontación. Una pausa permitirá descubrir una solución inesperada. Será conveniente escuchar más y hablar menos. La paciencia evitará tensiones innecesarias

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 12 de julio, día del Cerdo de Fuego Yin.