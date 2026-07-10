El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este sábado 11 de julio de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 11 de julio, día del Perro de Fuego Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Perro
- Elemento: Fuego
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Tigre, Caballo, Conejo
- Animales incompatibles: Dragón
- Actividades recomendadas: fortalecer lazos familiares y de amistad, resolver asuntos legales o administrativos, realizar actividades solidarias, iniciar proyectos que requieran compromiso, practicar ejercicio al aire libre, expresar sentimientos con honestidad y cumplir promesas pendientes
- Actividades a evitar: desconfiar sin motivos, reaccionar con impulsividad ante las críticas, prolongar discusiones innecesarias, asumir responsabilidades ajenas sin medir las consecuencias, actuar únicamente por orgullo
Horóscopo chino: cómo es la energía del Perro de Fuego Yang
En el horóscopo chino, el Perro de Fuego Yang ilumina la jornada con una energía de lealtad, valentía y profundo sentido de la justicia. El Perro es el guardián del equilibrio, aquel que protege lo valioso sin esperar recompensas, mientras que el Fuego Yang aporta entusiasmo, determinación y la fuerza necesaria para defender las convicciones con firmeza.
Horóscopo chino: las predicciones del sábado 11 de julio, día del Perro de Fuego Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada propicia para fortalecer vínculos personales y aclarar situaciones que habían quedado pendientes. El Perro de Fuego Yang favorece las conversaciones honestas y las decisiones tomadas con serenidad. Una noticia alentadora renovará su entusiasmo. Será recomendable actuar con total transparencia. La sinceridad abrirá nuevas oportunidades
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): descubre que la firmeza y la paciencia continúan siendo sus mejores herramientas para avanzar. La energía del Perro impulsa la estabilidad y fortalece los compromisos adquiridos. Un esfuerzo realizado durante las últimas semanas comenzará a mostrar resultados visibles. Será un excelente momento para consolidar proyectos importantes. La perseverancia volverá a ser recompensada
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): vive una de las jornadas más favorables del ciclo gracias a la armonía con el Perro. El Fuego Yang fortalece su liderazgo, su entusiasmo y su capacidad para inspirar a otras personas. Una oportunidad inesperada le permitirá demostrar todo su potencial. Será un excelente día para iniciar nuevos desafíos. La valentía encontrará el respaldo de la fortuna
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): encuentra un ambiente de confianza donde podrá expresar sus ideas sin temor a ser malinterpretado. El Perro de Fuego Yang protege las relaciones sinceras y fortalece la cooperación. Una propuesta recibirá una respuesta positiva. Será conveniente confiar en quienes han demostrado lealtad. La armonía crecerá de manera natural
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se encuentra frente a la energía opuesta del Perro, por lo que será recomendable evitar enfrentamientos motivados por el orgullo. Algunas situaciones requerirán más paciencia que rapidez. Una diferencia de opinión podrá resolverse si escucha antes de responder. Será importante actuar con humildad. La prudencia convertirá un posible conflicto en una oportunidad de aprendizaje
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): vive una jornada favorable para fortalecer estrategias y consolidar relaciones de confianza. El Perro de Fuego Yang impulsa la honestidad y favorece las decisiones bien fundamentadas. Una conversación le permitirá descubrir una oportunidad valiosa. Será recomendable actuar con discreción. La inteligencia emocional marcará la diferencia
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): disfruta de una energía especialmente positiva gracias a la excelente afinidad con el Perro. El entusiasmo y la determinación le permitirán avanzar con paso firme hacia nuevos objetivos. Un encuentro inspirador abrirá perspectivas interesantes. Será un excelente día para emprender proyectos compartidos. La confianza atraerá aliados importantes
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): encuentra un ambiente que favorece el equilibrio emocional y la cooperación. La energía del Perro le recuerda que el apoyo mutuo fortalece cualquier desafío. Una persona cercana ofrecerá un consejo muy valioso. Será conveniente aceptar ayuda cuando sea necesaria. La unión generará excelentes resultados
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): descubre una jornada ideal para combinar creatividad con responsabilidad. El Perro de Fuego Yang impulsa las acciones sinceras y el cumplimiento de los compromisos. Una idea que parecía lejana comenzará a tomar forma concreta. Será importante mantener el enfoque. La constancia potenciará su talento
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): vive un día apropiado para revisar planes y fortalecer aquello que ya ha construido. La influencia del Perro favorece la honestidad en las relaciones y la claridad en los objetivos. Un pequeño ajuste mejorará significativamente un proyecto importante. Será recomendable actuar con paciencia. La organización seguirá siendo una gran aliada
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): recibe plenamente la influencia de su propio signo, fortalecida por el vigor del Fuego Yang. La jornada favorece los comienzos, las decisiones valientes y la consolidación de relaciones basadas en la confianza. Un reconocimiento llegará como consecuencia de su integridad. Será un excelente día para defender aquello en lo que cree. La nobleza de sus acciones dejará una huella positiva
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): encuentra una energía que impulsa la generosidad y el crecimiento a través de la colaboración. El Perro de Fuego Yang favorece las amistades sinceras y los proyectos compartidos. Una oportunidad inesperada surgirá gracias a una relación de confianza. Será un buen momento para abrirse a nuevas experiencias. La gratitud atraerá abundancia en diferentes aspectos de su vida