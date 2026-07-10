Signo regente del día: Perro

Perro Elemento: Fuego

Fuego Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Tigre, Caballo, Conejo

Tigre, Caballo, Conejo Animales incompatibles: Dragón

Dragón Actividades recomendadas: fortalecer lazos familiares y de amistad, resolver asuntos legales o administrativos, realizar actividades solidarias, iniciar proyectos que requieran compromiso, practicar ejercicio al aire libre, expresar sentimientos con honestidad y cumplir promesas pendientes

fortalecer lazos familiares y de amistad, resolver asuntos legales o administrativos, realizar actividades solidarias, iniciar proyectos que requieran compromiso, practicar ejercicio al aire libre, expresar sentimientos con honestidad y cumplir promesas pendientes Actividades a evitar: desconfiar sin motivos, reaccionar con impulsividad ante las críticas, prolongar discusiones innecesarias, asumir responsabilidades ajenas sin medir las consecuencias, actuar únicamente por orgullo

Horóscopo chino: cómo es la energía del Perro de Fuego Yang

En el horóscopo chino, el Perro de Fuego Yang ilumina la jornada con una energía de lealtad, valentía y profundo sentido de la justicia. El Perro es el guardián del equilibrio, aquel que protege lo valioso sin esperar recompensas, mientras que el Fuego Yang aporta entusiasmo, determinación y la fuerza necesaria para defender las convicciones con firmeza.

Horóscopo chino: las predicciones del sábado 11 de julio, día del Perro de Fuego Yang

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada propicia para fortalecer vínculos personales y aclarar situaciones que habían quedado pendientes. El Perro de Fuego Yang favorece las conversaciones honestas y las decisiones tomadas con serenidad. Una noticia alentadora renovará su entusiasmo. Será recomendable actuar con total transparencia. La sinceridad abrirá nuevas oportunidades

encuentra una jornada propicia para fortalecer vínculos personales y aclarar situaciones que habían quedado pendientes. El Perro de Fuego Yang favorece las conversaciones honestas y las decisiones tomadas con serenidad. Una noticia alentadora renovará su entusiasmo. Será recomendable actuar con total transparencia. La sinceridad abrirá nuevas oportunidades Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): descubre que la firmeza y la paciencia continúan siendo sus mejores herramientas para avanzar. La energía del Perro impulsa la estabilidad y fortalece los compromisos adquiridos. Un esfuerzo realizado durante las últimas semanas comenzará a mostrar resultados visibles. Será un excelente momento para consolidar proyectos importantes. La perseverancia volverá a ser recompensada

descubre que la firmeza y la paciencia continúan siendo sus mejores herramientas para avanzar. La energía del Perro impulsa la estabilidad y fortalece los compromisos adquiridos. Un esfuerzo realizado durante las últimas semanas comenzará a mostrar resultados visibles. Será un excelente momento para consolidar proyectos importantes. La perseverancia volverá a ser recompensada Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): vive una de las jornadas más favorables del ciclo gracias a la armonía con el Perro. El Fuego Yang fortalece su liderazgo, su entusiasmo y su capacidad para inspirar a otras personas. Una oportunidad inesperada le permitirá demostrar todo su potencial. Será un excelente día para iniciar nuevos desafíos. La valentía encontrará el respaldo de la fortuna

vive una de las jornadas más favorables del ciclo gracias a la armonía con el Perro. El Fuego Yang fortalece su liderazgo, su entusiasmo y su capacidad para inspirar a otras personas. Una oportunidad inesperada le permitirá demostrar todo su potencial. Será un excelente día para iniciar nuevos desafíos. La valentía encontrará el respaldo de la fortuna Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): encuentra un ambiente de confianza donde podrá expresar sus ideas sin temor a ser malinterpretado. El Perro de Fuego Yang protege las relaciones sinceras y fortalece la cooperación. Una propuesta recibirá una respuesta positiva. Será conveniente confiar en quienes han demostrado lealtad. La armonía crecerá de manera natural

encuentra un ambiente de confianza donde podrá expresar sus ideas sin temor a ser malinterpretado. El Perro de Fuego Yang protege las relaciones sinceras y fortalece la cooperación. Una propuesta recibirá una respuesta positiva. Será conveniente confiar en quienes han demostrado lealtad. La armonía crecerá de manera natural Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se encuentra frente a la energía opuesta del Perro, por lo que será recomendable evitar enfrentamientos motivados por el orgullo. Algunas situaciones requerirán más paciencia que rapidez. Una diferencia de opinión podrá resolverse si escucha antes de responder. Será importante actuar con humildad. La prudencia convertirá un posible conflicto en una oportunidad de aprendizaje

se encuentra frente a la energía opuesta del Perro, por lo que será recomendable evitar enfrentamientos motivados por el orgullo. Algunas situaciones requerirán más paciencia que rapidez. Una diferencia de opinión podrá resolverse si escucha antes de responder. Será importante actuar con humildad. La prudencia convertirá un posible conflicto en una oportunidad de aprendizaje Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): vive una jornada favorable para fortalecer estrategias y consolidar relaciones de confianza. El Perro de Fuego Yang impulsa la honestidad y favorece las decisiones bien fundamentadas. Una conversación le permitirá descubrir una oportunidad valiosa. Será recomendable actuar con discreción. La inteligencia emocional marcará la diferencia

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 11 de julio, día del Perro de Fuego Yang.