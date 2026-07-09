El horóscopo chino revela para este jueves 9 de julio de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 9 de julio
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 9 de julio
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana marcará el comienzo de un día en el que cada conversación tendrá un valor especial, porque alguien compartirá una información que te ayudará a comprender mejor una situación reciente. Durante la tarde aparecerá la ocasión de reorganizar un plan sin que eso represente una pérdida, sino todo lo contrario. La noche favorecerá los intercambios sinceros y las ideas que nacen cuando dejas de buscar respuestas de manera forzada. Si confías en tu capacidad para adaptarte, descubrirás un camino mucho más conveniente
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la mañana será favorable para concluir pendientes que habían quedado a medio camino y comprobarás que el esfuerzo sostenido empieza a dar frutos visibles. Conforme avance la tarde sentirás que el entorno acompaña mejor tus decisiones y todo se desarrollará con mayor fluidez. La noche será perfecta para dedicar tiempo a quienes te brindan estabilidad y hacen que todo resulte más sencillo. Si continúas respetando tu propio ritmo, llegarás mucho más lejos de lo que imaginas
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la mañana despertará tu deseo de asumir un papel más activo en una situación donde hasta ahora habías permanecido como observador. En la tarde surgirán circunstancias que pondrán a prueba tu rapidez para decidir y saldrás bien librado gracias a tu confianza. La noche tendrá un aire estimulante que despertará entusiasmo por un proyecto completamente distinto a los habituales. Si actúas con determinación y sin precipitarte, dejarás una huella muy positiva
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana favorecerá los encuentros tranquilos y los espacios donde podrás escuchar más que hablar, encontrando respuestas inesperadas. Durante la tarde una persona cercana expresará algo que fortalecerá el vínculo entre ambos y disipará cualquier distancia reciente. La noche invitará a disfrutar de un ambiente sereno donde recuperarás el entusiasmo de manera natural. Si permites que la empatía guíe tus acciones, todo encontrará un equilibrio armonioso
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la mañana exigirá mantener el orden entre varias responsabilidades que aparecerán casi al mismo tiempo, aunque sabrás resolverlas con eficacia. A medida que transcurra la tarde recibirás una noticia que renovará tus expectativas respecto de un objetivo importante. La noche será propicia para desconectar de las obligaciones y dedicar unas horas a aquello que realmente disfrutas. Si administras bien tus prioridades, sentirás que el esfuerzo ha valido la pena
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la mañana te permitirá descubrir una perspectiva completamente distinta sobre un asunto que parecía resuelto desde hace tiempo. En la tarde una charla profunda despertará inquietudes intelectuales que te motivarán a seguir investigando y aprendiendo. La noche favorecerá la contemplación y esos momentos en los que las mejores conclusiones llegan sin buscarlas. Si permites que tu intuición dialogue con la razón, aparecerán respuestas muy reveladoras
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la mañana llegará cargada de entusiasmo y con ganas de romper la rutina mediante actividades que despierten tu espíritu aventurero. Durante la tarde surgirán oportunidades para conocer personas o ambientes que ampliarán tu visión de una forma muy positiva. La noche tendrá un clima alegre que favorecerá los encuentros espontáneos y las historias que recordarás durante mucho tiempo. Si aceptas cada experiencia con naturalidad, el día te sorprenderá gratamente
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la mañana será ideal para dedicar tiempo a aquello que alimenta tu inspiración y te permite expresar lo que llevas dentro con libertad. En la tarde alguien reconocerá tu dedicación mediante un gesto que aumentará tu confianza y fortalecerá el vínculo entre ambos. La noche ofrecerá el ambiente perfecto para descansar y recuperar el equilibrio después de un día provechoso. Si continúas escuchando tus verdaderas necesidades, encontrarás una satisfacción duradera
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la mañana comenzará con un giro inesperado que despertará inmediatamente tu creatividad para encontrar soluciones poco convencionales. Conforme avance la tarde descubrirás una oportunidad donde otros solo verán complicaciones y eso te permitirá sacar ventaja. La noche traerá un momento divertido que cambiará por completo el tono del día y dejará excelentes recuerdos. Si aprovechas tu agilidad mental, transformarás cualquier desafío en una oportunidad
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la mañana será adecuada para poner en orden asuntos que necesitan una revisión cuidadosa antes de seguir avanzando. Durante la tarde comprobarás que una opinión distinta enriquecerá mucho más tus planes de lo que imaginabas inicialmente. La noche favorecerá actividades sencillas que ayudarán a despejar la mente y recuperar el equilibrio. Si aceptas nuevas formas de hacer las cosas, todo avanzará con mayor facilidad
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la mañana favorecerá la cercanía con personas que valoran tu sinceridad y encuentran en ti un apoyo constante. En la tarde tendrás la oportunidad de colaborar en una situación donde tu sentido de la responsabilidad marcará una diferencia importante. La noche invitará a compartir momentos agradables con quienes forman parte de tu círculo más cercano. Si continúas actuando con nobleza, recibirás una respuesta llena de afecto y reconocimiento
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la mañana será propicia para regalarte un espacio donde puedas disfrutar de las pequeñas cosas que suelen alegrarte el día. Durante la tarde una propuesta inesperada devolverá movimiento a un plan que habías dejado en pausa por falta de tiempo. La noche reunirá a personas con las que compartirás conversaciones entretenidas y momentos llenos de calidez. Si mantienes una actitud abierta hacia lo que aparezca, terminarás la jornada con una sonrisa sincera