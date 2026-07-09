El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 9 de julio de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 9 de julio, día del Mono de Madera Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Mono
- Elemento: Madera
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Rata, Dragón
- Animales incompatibles: Tigre
- Actividades recomendadas: iniciar proyectos innovadores, estudiar o adquirir nuevos conocimientos, negociar acuerdos, ampliar la red de contactos, resolver problemas mediante soluciones creativas, realizar viajes cortos o reuniones estratégicas
- Actividades a evitar: manipular situaciones en beneficio propio, actuar con exceso de confianza, cambiar de rumbo sin una razón sólida, dispersarse en demasiados objetivos, responder con ironía ante asuntos delicados
Horóscopo chino: cómo es la energía del Mono de Madera Yang
En el horóscopo chino, el Mono de Madera Yang inaugura una jornada donde la inteligencia y la creatividad avanzan tomadas de la mano. El Mono posee una extraordinaria capacidad para adaptarse a los cambios y descubrir oportunidades allí donde otros solo observan obstáculos, mientras que la Madera Yang aporta crecimiento, visión de futuro y el deseo constante de evolucionar.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 9 de julio, día del Mono de Madera Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): disfruta de una jornada especialmente favorable gracias a la afinidad natural con el Mono. Las ideas fluyen con rapidez y aparecerán soluciones donde antes solo existían interrogantes. Una conversación casual podría convertirse en el inicio de una colaboración muy prometedora. Será un excelente momento para presentar proyectos o compartir conocimientos. La curiosidad abrirá puertas que parecían cerradas
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): encuentra una energía distinta a la habitual, capaz de sacarlo suavemente de la rutina sin alterar su estabilidad. El Mono de Madera Yang le invita a probar nuevos métodos para alcanzar viejos objetivos. Una propuesta inesperada despertará su interés. Será conveniente mantener una actitud abierta sin abandonar la prudencia. La flexibilidad enriquecerá sus resultados
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se encuentra frente al signo opuesto del día, por lo que convendrá evitar rivalidades o decisiones impulsivas. La energía del Mono pondrá a prueba su paciencia y su capacidad para observar antes de actuar. Un desacuerdo podrá resolverse si deja espacio al diálogo. Será recomendable no intentar controlar cada situación. La serenidad se convertirá en una poderosa aliada
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): descubre una jornada que favorece el aprendizaje y la exploración de nuevas posibilidades. La Madera Yang fortalece su creatividad y su capacidad para construir relaciones enriquecedoras. Una idea nacida hoy podría transformarse en un proyecto importante durante los próximos meses. Será un buen momento para confiar en su intuición. La inspiración llegará de manera natural
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): vive uno de los días más dinámicos y prometedores del ciclo gracias a la excelente afinidad con el Mono. El entusiasmo, la visión estratégica y la creatividad se combinan para impulsar grandes avances. Una oportunidad surgirá donde menos la esperaba. Será un excelente momento para asumir nuevos desafíos. El liderazgo encontrará aliados valiosos
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): encuentra un escenario ideal para observar, analizar y actuar con precisión. El Mono de Madera Yang favorece la inteligencia práctica y la búsqueda de soluciones innovadoras. Un detalle que otros pasarán por alto será la clave para resolver un asunto importante. Será recomendable confiar tanto en la lógica como en la intuición. La estrategia volverá a darle ventaja
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): vive una jornada estimulante que le anima a explorar nuevos horizontes sin abandonar sus objetivos principales. La energía del Mono despierta la curiosidad y el deseo de aprender. Un encuentro inesperado ampliará su visión sobre un proyecto futuro. Será conveniente aceptar ideas diferentes. La apertura mental traerá beneficios
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): encuentra un ambiente favorable para desarrollar talentos creativos y fortalecer relaciones personales. La Madera Yang impulsa el crecimiento gradual y las decisiones bien fundamentadas. Una noticia alentadora renovará su motivación. Será un excelente momento para expresar sentimientos con sinceridad. La sensibilidad se transformará en fortaleza
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): recibe plenamente la influencia de su propio signo, enriquecida por el impulso expansivo de la Madera Yang. La mente estará especialmente despierta para descubrir oportunidades, resolver problemas y conectar con personas influyentes. Un proyecto que parecía estancado recuperará movimiento. Será un excelente día para iniciar una nueva etapa. La creatividad será el motor de grandes logros
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): descubre que la innovación puede complementar perfectamente su disciplina habitual. El Mono de Madera Yang favorece las mejoras inteligentes y la incorporación de nuevas herramientas. Una sugerencia recibida durante la jornada tendrá un valor inesperado. Será recomendable experimentar sin perder el orden. La evolución llegará paso a paso
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): encuentra un día propicio para fortalecer la cooperación y ampliar su círculo de confianza. La energía del Mono impulsa el intercambio de ideas y la resolución creativa de diferencias. Un acuerdo alcanzado hoy tendrá proyección a largo plazo. Será importante mantener una actitud receptiva. La honestidad seguirá siendo su mejor carta
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): vive una jornada donde la curiosidad y el deseo de crecer se verán notablemente fortalecidos. El Mono de Madera Yang le anima a abandonar viejas limitaciones y descubrir nuevas capacidades. Una oportunidad de aprendizaje aparecerá de forma inesperada. Será un excelente momento para sembrar proyectos que requieran imaginación y constancia. La confianza en sí mismo marcará el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento