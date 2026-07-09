Signo regente del día: Mono

Mono Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Rata, Dragón

Rata, Dragón Animales incompatibles: Tigre

Tigre Actividades recomendadas: iniciar proyectos innovadores, estudiar o adquirir nuevos conocimientos, negociar acuerdos, ampliar la red de contactos, resolver problemas mediante soluciones creativas, realizar viajes cortos o reuniones estratégicas

iniciar proyectos innovadores, estudiar o adquirir nuevos conocimientos, negociar acuerdos, ampliar la red de contactos, resolver problemas mediante soluciones creativas, realizar viajes cortos o reuniones estratégicas Actividades a evitar: manipular situaciones en beneficio propio, actuar con exceso de confianza, cambiar de rumbo sin una razón sólida, dispersarse en demasiados objetivos, responder con ironía ante asuntos delicados

Horóscopo chino: cómo es la energía del Mono de Madera Yang

En el horóscopo chino, el Mono de Madera Yang inaugura una jornada donde la inteligencia y la creatividad avanzan tomadas de la mano. El Mono posee una extraordinaria capacidad para adaptarse a los cambios y descubrir oportunidades allí donde otros solo observan obstáculos, mientras que la Madera Yang aporta crecimiento, visión de futuro y el deseo constante de evolucionar.

Horóscopo chino: las predicciones del jueves 9 de julio, día del Mono de Madera Yang

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): disfruta de una jornada especialmente favorable gracias a la afinidad natural con el Mono. Las ideas fluyen con rapidez y aparecerán soluciones donde antes solo existían interrogantes. Una conversación casual podría convertirse en el inicio de una colaboración muy prometedora. Será un excelente momento para presentar proyectos o compartir conocimientos. La curiosidad abrirá puertas que parecían cerradas

disfruta de una jornada especialmente favorable gracias a la afinidad natural con el Mono. Las ideas fluyen con rapidez y aparecerán soluciones donde antes solo existían interrogantes. Una conversación casual podría convertirse en el inicio de una colaboración muy prometedora. Será un excelente momento para presentar proyectos o compartir conocimientos. La curiosidad abrirá puertas que parecían cerradas Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): encuentra una energía distinta a la habitual, capaz de sacarlo suavemente de la rutina sin alterar su estabilidad. El Mono de Madera Yang le invita a probar nuevos métodos para alcanzar viejos objetivos. Una propuesta inesperada despertará su interés. Será conveniente mantener una actitud abierta sin abandonar la prudencia. La flexibilidad enriquecerá sus resultados

encuentra una energía distinta a la habitual, capaz de sacarlo suavemente de la rutina sin alterar su estabilidad. El Mono de Madera Yang le invita a probar nuevos métodos para alcanzar viejos objetivos. Una propuesta inesperada despertará su interés. Será conveniente mantener una actitud abierta sin abandonar la prudencia. La flexibilidad enriquecerá sus resultados Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se encuentra frente al signo opuesto del día, por lo que convendrá evitar rivalidades o decisiones impulsivas. La energía del Mono pondrá a prueba su paciencia y su capacidad para observar antes de actuar. Un desacuerdo podrá resolverse si deja espacio al diálogo. Será recomendable no intentar controlar cada situación. La serenidad se convertirá en una poderosa aliada

se encuentra frente al signo opuesto del día, por lo que convendrá evitar rivalidades o decisiones impulsivas. La energía del Mono pondrá a prueba su paciencia y su capacidad para observar antes de actuar. Un desacuerdo podrá resolverse si deja espacio al diálogo. Será recomendable no intentar controlar cada situación. La serenidad se convertirá en una poderosa aliada Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): descubre una jornada que favorece el aprendizaje y la exploración de nuevas posibilidades. La Madera Yang fortalece su creatividad y su capacidad para construir relaciones enriquecedoras. Una idea nacida hoy podría transformarse en un proyecto importante durante los próximos meses. Será un buen momento para confiar en su intuición. La inspiración llegará de manera natural

descubre una jornada que favorece el aprendizaje y la exploración de nuevas posibilidades. La Madera Yang fortalece su creatividad y su capacidad para construir relaciones enriquecedoras. Una idea nacida hoy podría transformarse en un proyecto importante durante los próximos meses. Será un buen momento para confiar en su intuición. La inspiración llegará de manera natural Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): vive uno de los días más dinámicos y prometedores del ciclo gracias a la excelente afinidad con el Mono. El entusiasmo, la visión estratégica y la creatividad se combinan para impulsar grandes avances. Una oportunidad surgirá donde menos la esperaba. Será un excelente momento para asumir nuevos desafíos. El liderazgo encontrará aliados valiosos

vive uno de los días más dinámicos y prometedores del ciclo gracias a la excelente afinidad con el Mono. El entusiasmo, la visión estratégica y la creatividad se combinan para impulsar grandes avances. Una oportunidad surgirá donde menos la esperaba. Será un excelente momento para asumir nuevos desafíos. El liderazgo encontrará aliados valiosos Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): encuentra un escenario ideal para observar, analizar y actuar con precisión. El Mono de Madera Yang favorece la inteligencia práctica y la búsqueda de soluciones innovadoras. Un detalle que otros pasarán por alto será la clave para resolver un asunto importante. Será recomendable confiar tanto en la lógica como en la intuición. La estrategia volverá a darle ventaja

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 9 de julio, día del Mono de Madera Yang.