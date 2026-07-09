HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 10 de julio, día del Gallo de Madera Yin.

Signo regente del día: Gallo

Gallo Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Búfalo, Serpiente, Dragón

Búfalo, Serpiente, Dragón Animales incompatibles: Conejo

Conejo Actividades recomendadas: organizar proyectos pendientes, perfeccionar habilidades, firmar acuerdos previamente revisados, realizar tareas de precisión, fortalecer la reputación profesional, planificar inversiones con prudencia y cuidar los detalles en toda negociación

organizar proyectos pendientes, perfeccionar habilidades, firmar acuerdos previamente revisados, realizar tareas de precisión, fortalecer la reputación profesional, planificar inversiones con prudencia y cuidar los detalles en toda negociación Actividades a evitar: criticar excesivamente a los demás, actuar con rigidez, posponer decisiones importantes por miedo al error, entrar en discusiones por cuestiones de orgullo, descuidar el descanso físico y mental

Horóscopo chino: cómo es la energía del Gallo de Madera Yin

En el horóscopo chino, el Gallo de Madera Yin despierta una energía que combina elegancia, disciplina y crecimiento constante. El Gallo observa con atención aquello que otros pasan por alto y encuentra satisfacción en el trabajo bien hecho, mientras que la Madera Yin aporta flexibilidad, aprendizaje y la capacidad de evolucionar sin perder la esencia.