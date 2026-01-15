El horóscopo chino revela para este jueves 15 de enero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera, en la previa del Año del Caballo de Fuego, que comenzará formalmente el próximo 17 de febrero de 2026.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 15 de enero
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 15 de enero
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana se abre con una percepción más fina de lo que conviene priorizar. Durante el día, una conversación redefine un plan que parecía estancado. La tarde permite avanzar con pasos pequeños pero seguros. Hacia la noche, el cansancio mental se disipa al soltar expectativas ajenas. El día deja una enseñanza sobre flexibilidad inteligente
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el amanecer trae una sensación de firmeza interior. En la mañana, sostener una postura sin rigidez genera respeto. La tarde pide paciencia frente a demoras inevitables. Al llegar la noche, la calma confirma que el esfuerzo no fue en vano. El día refuerza la confianza en el propio ritmo
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la jornada comienza con impulso creativo. Durante la mañana, canalizar la energía evita roces innecesarios. La tarde plantea un desafío que exige estrategia más que fuerza. En la noche, una decisión consciente devuelve serenidad. El día muestra que el verdadero poder nace del control interno
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el día inicia con una sensibilidad particular hacia el entorno. En la mañana, un gesto amable genera un efecto duradero. La tarde favorece acuerdos suaves y sin presión. Al anochecer, el descanso emocional se vuelve protagonista. El día confirma el valor de la diplomacia silenciosa
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la mañana propone tomar liderazgo con mayor conciencia. A lo largo del día, asumir una responsabilidad eleva la autoestima. La tarde exige orden para no dispersar esfuerzos. En la noche, el reconocimiento interno pesa más que el externo. El día consolida una visión más madura del poder personal
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el jueves se presenta con claridad mental desde temprano. En la mañana, observar antes de actuar resulta decisivo. La tarde acompaña decisiones estratégicas y bien calculadas. Por la noche, el silencio se transforma en aliado. El día fortalece la intuición profunda
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la jornada arranca con necesidad de movimiento. Durante la mañana, elegir prioridades evita el desgaste. La tarde invita a reordenar compromisos con mayor realismo. En la noche, bajar la intensidad permite recuperar entusiasmo. El día enseña a dosificar la energía
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el inicio del día trae una conexión emocional más profunda. En la mañana, cuidar los propios límites se vuelve esencial. La tarde favorece espacios de contención y comprensión. Al anochecer, una sensación de armonía envuelve decisiones recientes. El día confirma que la sensibilidad bien gestionada es fortaleza
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la mañana se presenta inquieta y mentalmente activa. A lo largo del día, resolver algo inesperado resulta estimulante. La tarde exige concentración para no dispersar recursos. En la noche, el descanso mental aclara ideas futuras. El día potencia la creatividad práctica
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el jueves comienza con una fuerte necesidad de orden. En la mañana, organizar detalles aporta tranquilidad. La tarde pone a prueba la paciencia frente a opiniones ajenas. Al llegar la noche, el equilibrio se recupera al soltar el control excesivo. El día enseña a priorizar lo esencial
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el amanecer trae un fuerte sentido de compromiso. Durante la mañana, actuar con honestidad fortalece vínculos. La tarde se estabiliza al marcar límites claros. En la noche, la calma confirma decisiones tomadas desde la coherencia. El día reafirma la fidelidad a los propios valores
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la jornada fluye con una energía más amable. En la mañana, una actitud receptiva facilita entendimientos. La tarde invita a disfrutar sin culpa de pequeños placeres. Al anochecer, el bienestar emocional se vuelve protagonista. El día deja una sensación de gratitud serena