El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 15 de enero de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 15 de enero, día del Búfalo de Tierra Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Búfalo
Elemento: Tierra
Polaridad: Yin
Animales compatibles: Rata, Serpiente, Gallo
Animales incompatibles: Cabra
Actividades recomendadas: consolidar proyectos, administrar recursos, fortalecer compromisos, trabajar con constancia
Actividades a evitar: apresuramientos, cambios bruscos de planes, discusiones emocionales, rigidez excesiva
Horóscopo chino: la energía del Búfalo de Tierra Yin
En el horóscopo chino, la energía del Búfalo de Tierra Yin promueve estabilidad silenciosa, paciencia y firmeza interior. La Tierra aporta estructura y seguridad, mientras la polaridad Yin favorece la introspección y el avance constante sin necesidad de exposición. Es un día ideal para afianzar lo iniciado, reforzar bases materiales y sostener decisiones con perseverancia. Los progresos pueden no ser inmediatos, pero resultan duraderos. La clave está en la disciplina tranquila y en la confianza en los procesos.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 15 de enero, día del Búfalo de Tierra Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se consolida una decisión tomada con antelación. La Tierra Yin aporta calma y enfoque. Un asunto financiero se estabiliza. En relaciones, la constancia fortalece la confianza. Avanzar sin prisa resulta clave
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): se vive una jornada alineada con la energía del día. La estabilidad interior se refuerza. Un esfuerzo sostenido comienza a dar frutos. En lo personal, el silencio comunica más que las palabras. La seguridad interna guía las acciones
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se recomienda bajar el ritmo y observar con atención. La energía del día pide paciencia. Un tema se resuelve mejor desde la constancia. En vínculos, evitar confrontaciones resulta beneficioso. La prudencia trae claridad
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): se favorece la estabilidad emocional y material. La Tierra Yin brinda contención. Un proyecto encuentra apoyo firme. En relaciones, la armonía se sostiene con pequeños gestos. El orden interno se refleja afuera
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se pide moderar la intensidad para adaptarse al ritmo del día. La energía favorece avances discretos. Un objetivo se fortalece en silencio. En lo social, la coherencia inspira respeto. La paciencia potencia resultados
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se activa una visión estratégica profunda. La Tierra Yin permite afinar planes. Un asunto importante se acomoda con precisión. En vínculos, la estabilidad genera seguridad. El análisis sereno marca el camino
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se percibe un freno necesario para reorganizarse. La energía del día invita a la introspección. Un tema pendiente requiere paciencia. En relaciones, conviene evitar reacciones impulsivas. Ajustar el ritmo trae equilibrio
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se presentan desafíos que exigen mayor estructura. La Tierra Yin pide orden y compromiso. Un asunto material requiere atención cuidadosa. En vínculos, establecer límites claros resulta sano. La estabilidad se construye paso a paso
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): se modera la rapidez habitual para ganar solidez. La energía del día favorece acuerdos duraderos. Un plan se afianza con detalles prácticos. En lo social, la discreción suma puntos. La constancia rinde frutos
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se fortalece la organización y el sentido del deber. La Tierra Yin apoya decisiones responsables. Un objetivo laboral se estabiliza. En relaciones, la coherencia genera armonía. El orden interno se refleja en resultados
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se afianza un compromiso importante. La energía del día respalda acciones leales. Un tema estructural avanza lentamente pero seguro. En vínculos, la confianza se refuerza. La paciencia sostiene el progreso
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): se invita a cuidar recursos y energías. La Tierra Yin favorece la estabilidad material. Un proyecto requiere atención constante. En relaciones, la tranquilidad fortalece la unión. Avanzar con serenidad resulta beneficioso