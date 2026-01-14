Polaridad: Yin

Animales compatibles: Rata, Serpiente, Gallo

Animales incompatibles: Cabra

Actividades recomendadas: consolidar proyectos, administrar recursos, fortalecer compromisos, trabajar con constancia

Actividades a evitar: apresuramientos, cambios bruscos de planes, discusiones emocionales, rigidez excesiva

Horóscopo chino: la energía del Búfalo de Tierra Yin

En el horóscopo chino, la energía del Búfalo de Tierra Yin promueve estabilidad silenciosa, paciencia y firmeza interior. La Tierra aporta estructura y seguridad, mientras la polaridad Yin favorece la introspección y el avance constante sin necesidad de exposición. Es un día ideal para afianzar lo iniciado, reforzar bases materiales y sostener decisiones con perseverancia. Los progresos pueden no ser inmediatos, pero resultan duraderos. La clave está en la disciplina tranquila y en la confianza en los procesos.

Horóscopo chino: las predicciones del jueves 15 de enero, día del Búfalo de Tierra Yin