Según el horóscopo maya, la vibración de este jueves marca un punto de consolidación dentro del tiempo sagrado maya, donde las energías cósmicas favorecen la materialización de decisiones tomadas con conciencia en días previos. El universo impulsa a sostener lo iniciado con compromiso interno, sin apresurar resultados. Es una jornada que premia la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. La estabilidad se fortalece cuando se confía en los procesos que ya están en marcha.

Horóscopo maya del jueves 15 de enero: las predicciones para todos los signos del zodiaco