El horóscopo chino revela para este domingo 4 de enero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera, que finalizará formalmente el 16 de febrero de 2026.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 4 de enero
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 4 de enero
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el domingo se presenta como un espacio para escuchar más y actuar menos. Durante la mañana, una reflexión interna redefine prioridades recientes. La tarde fluye mejor al soltar expectativas ajenas. En la noche, una sensación de calma mental permite cerrar ideas pendientes. El día deja claridad emocional
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la jornada favorece la estabilidad emocional sin grandes sobresaltos. En la mañana, los ritmos lentos resultan más beneficiosos. La tarde invita a disfrutar del silencio o de actividades simples. Al anochecer, el cuerpo agradece el descanso consciente. El domingo reafirma la necesidad de cuidado personal
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): este día propone una pausa necesaria al impulso constante. Durante la mañana, observar el entorno genera nuevas comprensiones. La tarde suaviza tensiones acumuladas. En la noche, una decisión interna aporta serenidad. El domingo equilibra energía y emoción
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la energía dominical se siente protectora y cálida. Por la mañana, un gesto amable eleva el ánimo. En la tarde, conectar con recuerdos positivos trae consuelo. La noche se vive con tranquilidad emocional. El día transcurre sin fricciones
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el domingo invita a bajar la intensidad y mirar hacia adentro. Durante la mañana, una intuición redefine objetivos próximos. La tarde favorece el descanso mental más que la acción. Al llegar la noche, la claridad interna se consolida. El día deja sensación de enfoque renovado
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la jornada potencia la percepción sutil. En la mañana, el silencio ofrece respuestas inesperadas. La tarde permite integrar emociones sin esfuerzo. Durante la noche, el descanso se vuelve profundamente reparador. El domingo fortalece la conexión interior
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el día comienza con una energía más serena de lo habitual. Por la mañana, ordenar pensamientos resulta clave. En la tarde, el cuerpo pide un ritmo más suave. La noche invita a desconectar del exterior. El domingo aporta equilibrio y contención
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la sensibilidad se intensifica de manera armoniosa. Durante la mañana, una elección emocional trae alivio. La tarde se presta para el descanso creativo. En la noche, la calma se instala sin resistencia. El día resulta sanador
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el domingo desacelera el movimiento mental. En la mañana, una idea se acomoda con mayor claridad. La tarde invita a desconectar de estímulos externos. Por la noche, la mente encuentra reposo. El día ofrece orden interno
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la energía del día favorece la aceptación. Durante la mañana, soltar la autoexigencia genera bienestar. En la tarde, una actividad simple devuelve equilibrio. Al anochecer, la tranquilidad se afianza. El domingo ordena emociones
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la jornada refuerza la coherencia emocional. En la mañana, una certeza interna marca el rumbo. La tarde permite compartir sin desgaste. En la noche, la paz confirma decisiones tomadas. El día se siente auténtico
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el domingo invita al disfrute consciente. Durante la mañana, pequeños detalles elevan el ánimo. La tarde fluye con comodidad emocional. En la noche, la gratitud cierra el día. El balance resulta positivo y sereno