Torrico y Ortigoza tuvieron un gran gesto con los pibes de San Lorenzo

Embed

Antes de jugar el clásico el sábado ante Huracán, ambos futbolista fueron a visitar a los pibes en la Ciudad Deportiva. En esa oportunidad, intercambiaron conceptos con los jugadores de la Novena, Octava y Séptima división del club.

Torrico les dijo que “el jugador que se quede afuera del once inicial, no baje los brazo”. “El que no juega tiene más tiempo para entrenar”, aclaró el arquero mendocino, dejando ver que la perseverancia es la clave del éxito en el fútbol.

san-lorenzo4.jpg ¡Cracks! Torrico y Ortigoza le transmitieron sus conocimientos a los jugadores juveniles del Ciclón.

A la espera del inicio de los torneos juveniles que organiza la Liga Profesional, los pibes de San Lorenzo vivieron una jornada espectacular junto a sus grandes referentes.