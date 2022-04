Tensión en Boca: Márcico les pegó a todos

Alberto Márcico

"Es preocupante lo que vimos ante Corinthians. Me llama la atención que Boca tuvo la pelota y no supo qué hacer, no creó una situación de gol. Me quedé preocupado con el partido", tiró.

Luego criticó a Battaglia, quien se justificó por el mal planteo al decir que "se cayó rápido lo que teníamos pensado, al tener un gol en contra de arranque no es lo que uno pensó".

Márcico criticó a Battaglia

Márcico replicó: "No podemos culpar que te hacen un gol de entrada y eso te complica".

"Observé al medio de Boca muy lento, Romero estaba jugando de doble cinco, tampoco me gusta Pol Fernández de cinco. Él es muy inteligente jugando, tenés que tenerlo más adelante, aportando al ataque, sino no te sirve. El equipo tiene un problema táctico grave", expresó.

Por último, dijo: "Boca la tiene muy difícil ahora en la Libertadores. Le va a costar mucho ganarle a Corinthians de local, porque en la Bombonera no estamos haciendo la diferencia".