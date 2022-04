Boca juega mal y pierde 2 a 0 ante Corinthians, en Brasil

El primer gol del partido fue anotado por Maycon a los 5 minutos del primer tiempo. A los 34' del complemento el volante marcó el segundo para el Timao.

El 1-0 de Corinthians, de Maycon:

https://twitter.com/BocaJrsGol/status/1519113602652852224 gol de Corinthians, lo hizo Maycon pic.twitter.com/ikAsN0soCy — Boca Jrs. Gol (@BocaJrsGol) April 27, 2022

En la primera llegada que tuvo el elenco local, Maycon madrugó al equipo que dirige Sebastián Battaglia con un cabezazo que descolocó a Javi García, tras un preciso centro de Fagner. El autor del tanto del Timao tiene una particularidad, ya que escapó de la guerra y se sumó al elenco paulista procedente del Shakhtar Donetsk de Ucrania.

En el priemr tiempo también estuvieron cerca de anotar Renato Augusto, Adson y Jo, pero Javi García (debutó en el certamen el Xeneize a los 35 años) respondió bien.

Boca tuvo chances para igualar, pero por momentos sufrió.

Sin embargo, en el complemento el Auriazul se apoderó de la pelota y trató de empatar ante un flojo Corinthians.

Lo que viene para Boca

Boca recibirá a Barracas Central el sábado 30 de abril a las 19, por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional.

La síntesis

Corinthians: Cassio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo, Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon, Renato Augusto; Adson, Willian; Jô. DT: Vítor Pereira.

Boca: Javier García; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gabriel Aranda, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Juan Ramírez; Óscar Romero; Eduardo Salvio y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Goles: PT: 5' Maycon (C). ST 34' Maycon (C).

Cambios: ST: al inicio, Gustavo Mantuan por Adson y Róger Guedes por Jo (C); 11' Exequiel Zeballos por Medina y Darío Benedetto por Vázquez (B); 16' Paulinho por Renato Augusto (C); 18' Alan Varela por Ramírez (B); 29' Víctor Cantillo por Du Queiroz (C).

Árbitro: Andrés Matonte, de Uruguay.

Cancha: Arena Corinthians.