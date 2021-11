Gallardo ya saborea la consagración con River

gallardo.jpg

Y agregó: “En el segundo tiempo, el desarrollo no fue el mismo que en el primer tiempo. Sufrimos porque no encontramos la misma funcionalidad en el juego y sufrimos la lesión de Enzo Pérez”.

“Hemos sufrido un montón de lesiones y eso te genera un sabor amargo todos los partidos. No me gusta porque nos vamos desintegrando como plantel, pero no en el funcionamiento”, remarcó.

gallardo2.jpg

Mala suerte para Enzo Pérez

River volvió a ganar y puede ser campeón de la Liga Profesional en la próxima fecha. Pero en el partido con Platense tuvo una mala noticia con la lesión de Enzo Pérez.

Llegando a los 15' del complemento del partido que River le ganó 1 a 0 a Platense, y habiendo sido amonestado, el mendocino sufrió una caída que le provocó la luxación del codo izquierdo, una lesión que lo mantendría inactivo unos 3 meses, según las primeras estimaciones del cuerpo médico.