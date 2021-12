Escándalo en San Lorenzo: se va Franco Di Santo

Di Santo, uno de los futbolistas más resistidos por los hinchas, había intimado a la entidad por una importante suma que se acumuló desde su llegada a mediados de 2020 en condición de libre.

di-santo.jpg

Di Santo envió el telegrama mediante Futbolistas Argentinos Agremiados y se consideró jugador libre, aunque fuentes de su entorno le dijeron a NA que su intención es negociar una salida en buenos términos.

https://twitter.com/GerGarciaGrova/status/1475866385376972800 Franco Di Santo QUEDÓ LIBRE



Hace algunas horas envió, vía agremiados, el telegrama disolviendo su contrato con #SanLorenzo.



#CASLA deberá pagarle la deuda + los dos años de contrato que le quedaban + las indemnizaciones.



Data con @CLMerlo pic.twitter.com/wMk2ikAH8x — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 28, 2021

Es que de esta manera San Lorenzo se verá sumamente perjudicado si no arregla con el jugador, ya que deberá pagarle la totalidad de la deuda y los dos años que restaban del vínculo, además de las indemnizaciones.

Desde el club dijeron que ya existieron charlas con Di Santo y que llegarán a una resolución que sea más beneficiosa para las arcas de la institución.

Se iría a Racing

Tras las partidas de Lisandro López y de Darío Cvitanich, Racing quiere contratar al ex Audax Italiano de Chile, pero la idea de Di Santo sería jugar en el exterior después de que no la pasó bien en el conjunto azulgrana, ya que las hinchada no lo quiere-

Di Santo, quien padeció lesiones, jugó 39 partidos en San Lorenzo y convirtió 13 goles, pero el enojo de los simpatizantes surgió tras la pelea en el vestuario que desencadenó la salida de los hermanos paraguayos Óscar y Ángel Romero.