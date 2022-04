Enzo Suraci, el polifuncional jugador que tiene Gabriel Gómez en la Lepra

Enzo suraci horizontal uno.jpg

El futbolista sintió mucha alegría al volver a jugar desde el arranque y reconoció: "Me sentí muy feliz de volver a jugar desde el inicio, y esperemos poder seguir haciéndolo. Siempre dejamos todo en cada entrenamiento para poder ganarme un lugar".

Suraci es un polifuncional en la defensa, ha jugado en varios puestos. Sobre esta situación afirmó: "Con Gabriel Gómez llevo bastante tiempo jugando de lateral y me siento muy cómodo, te da mucho panorama para proyectarse en la cancha. Lo hecho de zaguero, de volante".

El defensor se refirió al encuentro ante el Santo tucumano y manifestó: "Fue un partido muy difícil el que afrontamos, enfrentamos a uno de los mejores equipos de la Primera Nacional. Salimos a jugarle de igual a igual y fue una lástima que el resultado terminó siendo negativo".

"El penal que nos cobraron no fue, nos perjudicó porque no nos estaban haciendo daño y si no nos cobraban ese penal, el partido hubiera sido totalmente diferente", agregó.

Ahora Independiente Rivadavia se prepara para jugar ante Defensores de Belgrano, el encuentro se disputará en el estadio Bautista Gargantini este lunes 18 de abril desde las 21.10. Sobre este choque ante el Dragón, Suraci no dudó en afirmar: "Hay que ganar como sea para recuperarnos de la derrota que sufrimos en Tucumán. Los tres puntos nos ayudarán mucho para seguir sumando en la tabla de posiciones".

En el último partido de local, la Lepra le ganó 2 a 1 a Tristán Suárez, el triunfo fue sobre la hora con el tanto de Franco Coronel. "Es importante ganar, pero ojalá que lo podamos ganar con más comodidad y no terminemos sufriendo".

La palabra de Enzo Suraci

Fotos: gentileza Prensa Independiente Rivadavia y Martín Pravata (UNO)