"Cristiano Ronaldo quiere retirarse con más Balones de Oro que Messi"

La Pulga se quedaría con el premio, ya que este año ganó la Copa América con Argentina. Leo es el máximo poseedor de este título, tiene seis, mientras que CR7 lo sigue con cinco.

"Es el sexto año que soy responsable de esto y hasta ahora no he cometido un solo error. No quiero mentir, pero les digo a todos cuantos me llaman que no puedo decir el nombre porque los propios ganadores ni siquiera lo saben aún. No sería justo averiguarlo así", señaló.

Además contó que cuando llamaron a Luka Modric para contarle que era el ganador "lloró como un niño".