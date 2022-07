Boca perdió en los penales con Corinthians y quedó eliminado de la Copa Libertadores

boca2.jpg

Tras empatar sin goles en tiempo regular, Boca cayó 6-5 ante Corinthians, equipo que logró meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.

Darío Benedetto tuvo una noche para el olvido: falló un penal en el primer tiempo y otro en la definición

Benedetto rompió en llanto tras la eliminación de Boca de la #Libertadores: Pipa falló dos penales.

Con el triunfo, Corinthians se medirá con Flamengo de Brasil, que está próximo a contratar al chileno Arturo Vidal, o Deportes Tolima de Colombia.

Ambos equipos se enfrentarán este miércoles en Brasil, desde las 21.30. En la ida de los octavos de final, Flamengo se impuso 1-0 en suelo colombiano.

Copa Libertadores: fechas de los cuartos, semifinales y final

Cuartos de final

Partidos de ida: semana del 3 de agosto.

Partidos de vuelta: semana del 10 de agosto.

Semifinales

Partidos de ida: semana del 31 de agosto.

Partidos de vuelta: semana del 7 de septiembre.

Final

Sábado 29 de octubre en Guayaquil.

Darío Benedetto falló dos penales

¡TEMBLÓ EL PALO! Benedetto falló el penal y Boca desperdició una chance clarísima vs. Corinthians en el primer tiempo. #Libertadores

La síntesis

Boca Juniors 0 (5): Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia.

Corinthians 0 (6): Cássio; Rafael Ramos, Joao Víctor, Raul y Fabio Santos; Du Queiroz, Cantillo, Giuliano y Gustavo Mantuan; Lucas Piton y Róger Guedes. DT: Vitor Pereira.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Estadio: Boca Juniors.

Cambio en el primer tiempo: 45m. Gil por Joao Víctor (C).

Cambios en el segundo tiempo: 4m. Giovane por Gustavo Mantuán (C), 27m. Bruno Melo por Du Queiroz (C), Roni por Giuliano (C) y Bruno Mendes por Rafael Ramos (C), 35m. Juan Ramírez por Zeballos (B),

Amonestados: Varela (B). Raúl Gustavo y Gil (C).

Incidencia: 30m. del primer tiempo Benedetto (B) malogró un tiro penal.

Definición por tiros penales: Boca: Rojo (convirtió), Izquierdoz (convirtió), Villa (atajado), Fernández (convirtió) y Benedetto (desviado). Romero (convirtió), Varela (convirtió) y Ramírez (atajado).

Corinthians: Fabio Santos (convirtió), Cantillo (convirtió), Raúl Gustavo (atajado), Bruno Melo (atajado) y Guedes (convirtió). Roni (convirtió), Pitón (convirtió) y Gil (convirtió).