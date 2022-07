El entrenador de Rosario Central Carlos Tevez, cargó este martes duramente contra Carlos Chapa Retegui, quien iba a ser su ayudante de campo, al asegurar que " faltó a su palabra" y que no lo llamó para comunicarle su decisión de no sumarse al "Canalla", al tiempo que remarcó que "el fútbol no es para los cagones".