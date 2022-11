Hay algunos productos que son típicos de los argentinos, y por esos suelen reconocernos en todo el mundo, como puede ser el asado, el dulce de leche, o hasta nuestros clásicos alfajores que suelen conquistar a todo aquel que lo prueba, como le sucedió a un jeque árabe, que recibió a un chico argentino en su casa a cambio de un pago de alquiler ¡con alfajores!

El hecho fue una de las historias más virales del Mundial Qatar 2022 relacionada a los argentinos, y es que nadie puede creer este insólito trueque con el cual el chico logró conseguir hospedaje y así poder estar siguiendo de cerca a la Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni y encabezada futbolísticamente por Lionel Messi.

"Pegue amistad con Othman cuando fue el sorteo del Mundial, y me dijo venite para casa. Y bueno, me voy a quedar todo el Mundial acá, me reciben muy bien, de 10. La verdad es que uno no sabe como va a ser la calidez. Tenía que traer alfajores y traje la camiseta de la Selección argentina" contó Fran, el youtuber que conquistó a los árabes con los alfajores argentinos, en TN.

Mundial Qatar 2022: A qué hora juega la Selección argentina contra México

El encuentro entre la Selección argentina y México, se disputará desde las 16 de nuestro país, con el arbitraje del italiano Daniele Orsato y televisación de la TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports. El equipo encabezado por Lionel Messi buscará recuperarse de la derrota en el primer partido.

Luego de jugar con México, la Selección argentina cerrará la fase de grupos del Grupo C ante Polonia, el miércoles 30 de noviembre, desde las 16.

