MARCOS ROJO FUMANDO EN LA CANCHA ¡BOCA CAMPEÓN!

Además Rojo subió una imagen de Michael Jordan con un habano en la boca en una historia de Instagram y muchos emojis de risa y corazones con los colores de Boca. El ex basquetbolista se había consagrado con Chicago Bulls.

Marcos-Rojo-Michael-Jordan.jpg

Luego le preguntaron por el talentoso delantero Zlatan Ibrahimovic, quien cuando salió campeón con Milan en la Serie A encendió un habano. "¿Hoy fumó?", dijo Rojo.

Rojo le mandó un saludo a Almendra

"Dejame mandarle un saludo a un amigo, a Almendra, que me dijo que nunca iba a hacer un gol. Es un gran amigo, lo quiero mucho, lástima que no está acá, pero esto también es de él", finalizó. Almendra fue separado por el DT de Boca, Sebastián Battaglia, por indisciplina y no pudo volver a jugar en el primer equipo.