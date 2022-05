El video de Marcos Rojo fumando y tomando cerveza tras la consagración de Boca

►Te puede interesar: Valentín Castellanos picó un penal y le mandó un mensaje a River

MARCOS ROJO FUMANDO EN LA CANCHA ¡BOCA CAMPEÓN!

Marcos-Rojo-fumando-1.jpg

"Es momento de festejar ahora con los compañeros, con las familias. Esto es para ellos que nos bancaron siempre", comentó al finalizar el encuentro en que su equipo venció por 3 a 0 Tigre.

En declaraciones al canal TNT Sports, el futbolista de 32 años destacó al rival en la final, asegurando que "son un gran equipo" y que además "realizaron un gran torneo".

►Te puede interesar: Antonela Roccuzzo se robó todas las miradas en el Parque de los Príncipes

"Sabíamos que se nos iban a venir, y ellos se nos vinieron, por suerte Frank (Fabra) destrabó el partido", expresó el defensor sobre el golazo del colombiano que sirvió para el 2-0 parcial.

Marcos-Rojo-tomando-cerveza.jpg

Rojo lamentó no haber festejado su gol de la mejor manera

Por último, ante la consulta de su tanto (fue el que abrió el marcador), Rojo lamentó no haberlo festejado de forma efusiva: "Mi gol no lo pude festejar bien porque no llegue a ver si entró o no entró la pelota, pero fue una alegría inmensa".