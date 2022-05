Valentín Castellanos picó un penal y le mandó un mensaje a River

El penal de Castellanos:

Los restantes resultados de este miércoles fueron los siguientes: New York RB 3 - Chicago Fire 3; Philadelphia 0 - Inter Miami 0; Minnesota 1 - Los Ángeles Galaxy 1; Houston Dynamo 0 - Seattle Sounders 1; Nashville 2 - Montreal 1 y Kansas City 2 - Colorado 1.

Qué dijo Castellanos sobre su posible llegada a River

"Las puertas están abiertas", dijo Castellanos ante su posible llegada a River en diálogo con La Primera Jugada, podcast de Olé. El ex Murialdo remplazaría a Julián Álvarez, quien se irá al Manchester City inglés.

Valentin-Castellanos-MLS-1.jpg Foto: New York City FC

"Apenas se acercó River muy interesado en mí, uno no le puede decir que no. Es River y es Gallardo, más que nada. No hablé con Gallardo a principios de año, solamente con un allegado de él. Sería muy lindo que me dirija, pero obviamente se tienen que ir dando muchas cosas y tienen que ponerse de acuerdo los clubes", añadió.

"También me gustaría estar en Europa, hay que estar preparado para todo lo que pueda pasar en este mercado, pero las puertas a River están abiertas", señaló Taty.