Cómo fueron los últimos y solitarios días del Morro García

A mediados de enero, su historia de goles, amor y conflicto con Godoy Cruz llegaba a su fin. A pesar de tener contrato hasta junio, no sería tenido en cuenta y se buscaba su salida. "Desde el primer día hasta el último agradecido y con la tranquilidad que puedo mirar a la cara a todos", escribía en su mensaje de despedida el Morro García.

El arranque de la pretemporada no lo tenía en el plantel: "Me comunicaron que era un capítulo cerrado y no me lo pusieron en consideración", dijo Sebastián Méndez cuando asumió como DT del Tomba, por segunda vez.

Y, para colmo de males, ese mismo día de aquel tuit de despedida, el 22 de enero, el delantero era diagnosticado con coronavirus.

Si algo le faltaba al Morro García, que arrastraba problemas psiquiátricos y estaba siendo tratado, era tener que aislarse en su departamento de calle Hipólito Yrigoyen de Godoy Cruz.

"Los jugadores no somos robots, no estamos hechos de acero. Nos pasan cosas que influyen en nuestro rendimiento. Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un por qué", decía hace un tiempo el Morro cuando a pesar de todo nadie imaginaba este trágico desenlace.

morro-garcia2.jpg

Y le pasaban cosas. Sabido era su alejamiento del Tomba, club del que nunca había querido irse a pesar de tener ofertas. Sabido era su enfrentamiento con el presidente y su tristeza por no ver a su hija que había quedado en Uruguay. Lo que, al menos públicamente, no se conocía es que mantenía una relación con una mujer en Mendoza.

Se lo veía con algunos amigos, salía de vez en cuando, se llevaba bien con sus compañeros de equipo.

Te puede interesar: El Morro García llevaba un año sin ver a su hija

"Andaba buscando un arma hace un mes", dicen en off en Mendoza. Y la encontró. Un calibre 22 fue hallado al lado del cuerpo que estaba sobre la cama en la habitación del departamento del Morro, según confirmó la fiscal Claudia Ríos.

Los investigadores decidieron ser cautos a la hora de confirmar fecha y hora del fallecimiento y desde cuando "estaba el cuerpo del delantero en el departamento" porque, para ello "se deberán esperar unos días", señalaron los investigadores, aunque se filtró que había preocupación porque desde el miércoles, día en el que había recibido el alta del coronavirus, no respondía los mensajes.

Murio Morro Garcia (11).jpg 12 días pasó aislado el Morro García en su departamento de Godoy Cruz. Así era retirado su cuerpo. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

12 días pasó aislado el Morro García y desde entonces, no mucho más se supo de él, hasta que en horas de la tarde de este fatídico sábado, en el que su cuerpo fue encontrado después de entrar a su casa abriendo la puerta con un cerrajero, se dieron a conocer detalles reveladores.

El futbolista mantenía una relación compleja con una mujer, policía y casada. Según se informó, en el celular del uruguayo encontraron los investigadores un mensaje de WhatsApp en el que anticipaba lo que iba a pasar.

Aparentemente, el Morro y esta mujer mantuvieron una discusión y él le advirtió que ya había comprado un arma y que se quitaría la vida.

¿Sus compañeros? Estaban en Buenos Aires. Después de recibir el alta por coronavirus, García se sumaría a los entrenamientos (aunque separado del plantel) la semana que viene. El equipo, con Méndez a la cabeza, había jugado el miércoles con Independiente y este mismo sábado un amistoso en La Paternal contra Argentinos Juniors, antes de que se conociera la noticia.

Después de ello pegaría la vuelta para encarar el arranque de la Copa de la Liga el sábado ante Aldosivi, de visitante.

De no mediar ninguna novedad que le dé un giro a la causa, la misma se cerrará. La carátula: suicidio. El final que nadie hubiese querido para la persona que más sonrisas generó en el pueblo tombino en los últimos años.