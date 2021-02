Murio Morro Garcia (11).jpg Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

Hace unos días el futbolista y la uniformada tuvieron una discusión y él le envió un mensaje a la mujer diciendo que se había comprado un arma y que se iba a quitar la vida, según las fuentes consultadas por este medio.

Con estos datos y si no surge nada extraño, la causa se archivará cuando la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, obtenga las pericias de rigor al término de la necropsia.

El Morro atravesaba una fuerte depresión y estaba con tratamiento psiquiátrico.

Santiago García, que el pasado miércoles recibió el alta de coronavirus, no era tenido en cuenta en Godoy Cruz y debía buscar un nuevo destino, algo que no quería ya que siempre dijo que se quería quedar en Mendoza, donde tenía emprendimientos inmobiliarios. A esto también se le sumaba que hacía más de un año que no veía a su hija.

El Morro García fue hallado sin vida en su domicilio

Santiago García fue hallado sin vida en su departamento del piso 11 de calle Hipólito Yrigoyen, en Godoy Cruz, en el complejo El Bosque.

La policía tuvo que ingresar al lugar para constatar el triste desenlace con la ayuda de un cerrajero ya que la puerta del departamento estaba cerrada.

"El cuerpo estaba sobre la cama. Por lo que ha adelantado Científica, murió de un disparo de arma de fuego en el parietal derecho", contó la fiscal Ríos.

También confirmó que junto al cadáver había un arma calibre 22.

"En el interior del departamento todo está en orden", afirmó Ríos, descartando indicios de un crimen. Igual dijo que tienen que esperar el resultado de la necropsia para saber el horario del deceso y otros detalles de la muerte.