Zaira Nara dejó de seguir a la China Suárez y lo dijo: "Tenés una patología jodida"

La China y Zaira Nara no eran íntimas pero sí fueron buenas compañeras de trabajo en algunas producciones y compartían un buen vínculo a raiz de amistades en común, como la de Paula Chaves y Mery del Cerro.

La primera en dar el puntapié fue Paula Chaves, quien según dijeron, después de ver los chats fogozos que la China Suárez y Mauro Icardi intercambiaron, le mandó un mensaje tratándola de "sorete" y la dejó de seguir en las redes sociales.

A esta actitud le siguió la de la propia Zaira Nara, hermana de Wanda. La modelo también dejó de seguir en las últimas horas a la China en Instagram y, en Twitter, mandó una indirecta (más bien directa) con un "me gusta" a una publicación de la periodista Connie Ansaldi.

zaira nara china suarez.jpg Zaira Nara dejó de seguir a la China Suárez en Instagram pero ésta sí sigue a la modelo

"A mi me importa 3 pepinos si es un hombre o una mujer. No sean papanatas. De Vicuña escribí lo mismo. No es amor: es un patrón malvado de conducta. Una vez te puede pasar, dos es raro, tres: tenés una patología jodida", escribió sobre la China Suárez, tildada de "tercera en discordia" entre Nicolás Cabré y Eugenia Tobal; y Benjamín Vicuña y Pampita. Con ambos actores, con el tiempo, conformó una familia.

zaira nara china suarez.jpg El duro "me gusta" de Zaira en contra de la China Suárez

Estos dos reflejos más un comentario sutil que le hizo a su hermana Wanda Nara en Instagram, fueron las únicas apariciones de Zaira en medio del escándalo. A Wanda, le comentó: "Mi media naranja", en uno de los últimos posteos que hizo la rubia ya con el escándalo en boga.