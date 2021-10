Benjamín Vicuña se metió en el barro entre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi: qué dijo

Los memes, los comentarios, tuits y posteos contra la China se hicieron cada vez más firmes y la grieta se fue abriendo cada vez más: o estabas del lado de Wanda Nara o estabas del lado de la China Suárez, señalada como "rompehogares".

Fue entonces que Benjamín Vicuña decidió meterse en el barro para defender a la madre de sus hijos. "No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos", escribió en la madrugada de este miércoles en una historia de Instagram, también poniendo letras blancas sobre fondo negro, como hizo Wanda Nara en su primer posteo.

benjamin vicuña china suárez.jpg El posteo de Benjamín Vicuña en plena madrugada

Tanto Jorge Rial como Ángel de Brito informaron que la participación de Benjamín en el escándalo no ha sido menor. Según reveló el ex Intrusos, más que participación "secundaria", la del chileno fue primordial y apuntó que fue él quien advirtió a Wanda Nara que aquellos primeros mensajes que ella había visto de la China Suárez a Mauro Icardi no eran los únicos y que la relación iba mucho más allá.

"Me cuentan que cuando descubre esos mensajes, Wanda lo llama a Vicuña y hablan. Ella quería saber si esto era cierto, si la China tenía ese modus operandi. Y Vicuña no solo lo confirmó, sino que usó una palabra bastante dura", explicó Rial.

"Perdón por repetirla, pero Vicuña le dijo: ‘Es muy puta‘", dijo. Y Ángel de Brito, invitado en el programa de radio de Jorge Rial, confirmó los dichos.