Yanina Latorre reveló lo peor que le hizo Maradona a Diego Latorre: "Tuvimos que arrastrarnos".

Además, Yanina Latorre confirmó que Maradona bajó de la Selección a Diego Latorre. "Un tipo nefasto Maradona. Te cortaba el camino. Había que ser amigo de él, de Bilardo. A mí marido no le va a gustar todo lo que estoy diciendo, pero es todo verdad", cerró.

El impactante descargo de Yanina Latorre tras ser acusada de engañar a Diego Latorre

Morena Rial prendió fuego Instagram publicando una serie de stories donde aseguraba que Yanina Latorre engañó a su marido Diego Latorre.

"Yanina le habría sido infiel a puntita desde hace varios años. Dejaba su camioneta estacionada en Jumbo Pilar y se cruzaba a otro auto donde la esperaba... AMPLIAREMOS", escribió Morena Rial en el posteo que paralizó las redes.

Si bien la respuesta de Yanina Latorre se hizo esperar, la rubia usó su programa Salvese quien Pueda para contestarle a Morena Rial redoblando la apuesta y negando todas sus acusaciones.

“¡More! No tengo un amante, tengo diez. Camioneta no tengo, a Jumbo no voy, y cojo sin parar pero no salgo chorear con un bebé en brazos”, dijo irónica apuntando contra Morena Rial.