Yanina Latorre reveló la verdad detrás del video de la China Suárez con las hijas de Wanda Nara

mauro china hijas shopping Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi y la China Suárez tras su visita al shopping.

"Tenían que mostrarle al mundo que la China se lleva bien con las chicas. ¿No querían tiempo de calidad?", siguió a lo que Ximena Capristo agregó que Mauro Icardi y la China Suárez incluso llamaron a los medios para avisar que estarían en un conocido negocio de indumentaria para adolescentes."Le avisaron a los medios que ellos iban a buscar ropa", lanzó la panelista dejando impactados a sus compañeros.

La China Suárez hablará en televisión

En medio de todas las repercusiones al ser rechazada por los canales de streaming Olga y Luzu, la China Suárez decidió promocionar su serie y romper el silencio en la televisión.

Fue Yanina Latorre quien reveló el bombazo confirmando que la China Suárez visitará el programa de Mario Pergolini y grabaría el programa el viernes por la tarde. "¿Dónde piensan que va a hablar? Este viernes, La China va a estar con Mario Pergolini. Creo que lo van a grabar el mismo viernes a la tarde. Lo llamaron a Mario, se lo ofrecieron y aceptó. Le pareció un notón. Para mí es un notón. No le pusieron condicionamientos”, lanzó Yanina.

Además en las últimas horas se confirmó que la China Suárez grabará una entrevista con Moria Casán que saldría al aire el lunes por la mañana.