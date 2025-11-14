Las redes sociales estallaron con un video de Mauro Icardi y la China Suárez de compras con Francesca e Isabella en un reconocido shopping y Yanina Latorre los destrozó.
Yanina Latorre reveló la verdad detrás del video de la China Suárez con las hijas de Wanda Nara
Yanina Latorre sin filtro sobre la grabación de la China Suárez en un shopping con las hijas de Wanda Nara. Los detalles
Tras más de cinco meses distanciados, Mauro Icardi se reencontró con sus hijas y el jueves por la tarde las llevó al shopping en compañía de la China Suárez y con la presencia de cámaras y periodistas.
Fiel a su estilo, Yanina Latorre fue por todo y fue letal con la actitud de la pareja. "Fueron al shopping a que los siga un notero... La China agarró de las manos a las chicas y se mostró con ellas porque ellos no pueden subir imágenes a las redes", arrancó en Sálvese Quien Pueda.
"Tenían que mostrarle al mundo que la China se lleva bien con las chicas. ¿No querían tiempo de calidad?", siguió a lo que Ximena Capristo agregó que Mauro Icardi y la China Suárez incluso llamaron a los medios para avisar que estarían en un conocido negocio de indumentaria para adolescentes."Le avisaron a los medios que ellos iban a buscar ropa", lanzó la panelista dejando impactados a sus compañeros.
La China Suárez hablará en televisión
En medio de todas las repercusiones al ser rechazada por los canales de streaming Olga y Luzu, la China Suárez decidió promocionar su serie y romper el silencio en la televisión.
Fue Yanina Latorre quien reveló el bombazo confirmando que la China Suárez visitará el programa de Mario Pergolini y grabaría el programa el viernes por la tarde. "¿Dónde piensan que va a hablar? Este viernes, La China va a estar con Mario Pergolini. Creo que lo van a grabar el mismo viernes a la tarde. Lo llamaron a Mario, se lo ofrecieron y aceptó. Le pareció un notón. Para mí es un notón. No le pusieron condicionamientos”, lanzó Yanina.
Además en las últimas horas se confirmó que la China Suárez grabará una entrevista con Moria Casán que saldría al aire el lunes por la mañana.