Yanina Latorre No negó los rumores de infidelidad de Diego Latorre: "A mí me..."

Fernanda Iglesias incluso mostró las llamadas que recibió por parte de Diego Latorre y Yanina Latorre no se lo dejó pasar. “Esto te grafica, Fernanda, o sea, porque vos sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron y a vos te desestabiliza el cuerno porque tenés un problema con el cuerno. ¿Crees que a mí me pasa lo mismo? Me chupa tres hue...., seguí buscando para lastimarme. Encima sos tan mediocre, pero tan mediocre, que vos misma públicamente contás que extorsionás y amenazás”

“¿Sabés lo mediocre que hay que ser para estar cuatro días para 150 mil seguidores pedorros amenazando a un tipo? Porque al que amenazaste fue a Diego Latorre. Seguramente al que le preocupa que la gente sabe con quién cog... o no cog... es a Diego. A mí me chupa tres ca a la vela", el dijo furiosa.