Yanina Latorre: "Mi marido cree que tengo un amante"

El conductor, Ángel de Brito pidió detalles sobre el tema y la panelista no se los negó: "Yo después de irme de acá (del estudio de programa) me voy a hacer cositas como pintarme las uñas, ir a las clases de caño y él piensa que durante ese tiempo le di a alguien. Supone que me espera en la esquina y yo le digo 'ahora puedo' porque encima la gente tiene una vida".

Yanina contó además en qué otra circunstancia Diego Latorre piensa que le está siendo infiel: "Cuando estoy en la panamericana y tardo porque hubo un choque, me dice 'todos los días tenés un choque'... no sé, se piensa que tengo un amante abajo del asiento".

Yanina-Latorre.jpg Yanina Latorre confesó intimidades de su pareja.

Su compañera Andrea Taboada quiso saber en qué otro momento el exjugador exige explicaciones imaginando que Yanina se puede acostar con otra persona. "Él se preocupa cuando se va porque cree que cuando se toma un avión, yo voy a estar con otro", concluyó mientras se reía de la desconfianza de su esposo.

Diego Latorre, Natacha Jaitt y la famosa puntita

Yanina Latorre la pasó muy mal cuando salió a la luz que su esposo, Diego Latorre, le fue infiel con Natacha Jaitt años atrás. En principio el exdeportista lo negó hasta que aparecieron videos y chats por WhatsApp que comprobaban la relación extramatrimonial: entre ellos el pedido de Gambetita Latorre para que Jaitt llevara un consolador al encuentro, al menos para utilizar "la puntita"

Tras el escándalo, la panelista decidió continuar con su matrimonio a pesar del dolor y la traición del exfutbolista.

Yanina puso por delante la familia que construyó con él y lo perdonó en medio de las repercusiones que había generado la noticia.

Actualmente el escandaloso affair parece haber quedado en el pasado porque la pareja se muestra muy enamorada en sus redes sociales y disfrutan seguido de viajar con sus hijos a Miami.