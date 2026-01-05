Pampita Carolina Ardohainy su novio Martín Pepa, están revolucionando el verano de Punta del Este, luego de que saliera a la luz la participación de la pareja en el romance de Zaira Nara y Robert Strom.
Yanina Latorre mandó al frente al novio millonario de Pampita: "Está desesperado"
Los detalles más explosivos del escándalo que están viviendo Pampita y su novio Martín Pepa por el nuevo romance de Zaira Nara.
Según trascendió, Martín Pepa y Pampita fueron quienes los presentaron, generando la indignación de Facundo Pieres, ex de Zaira Nara, y toda su familia.
En medio de todos estos rumores, Martín Pepa subió una foto junto a Facundo Pieres y otros polistas en Punta del Este y Yanina Latorre fue por todo revelando toda la verdad.
"Pepa está desesperado por quedar bien y ser famoso", arrancó Yanina en comunicación con Bondi desde Miami. "Le presentó a Zaira Nara porque el pibe es mega millonario y el quiere quedar bien con este Robert", dijo sin anestesia.
¿Qué pasó entre Pampita y Valeria Mazza?
Pampita fue de las figuras más esperadas de la fiesta de Gente protagonizando la portada de la revista junto a Evangelina Anderson, Luciana Salazar, Diego Boneta, Nicole Neumann y hasta Valeria Mazza.
En Puro Show analizaron las imágenes y no tardaron en notar la pose de Pampita que habría opacado a Valerina Mazza. “Pampita está tapando a Valeria y la está incomodando. Pobre Valeria, se la hicieron pasar fatal. Está Valeria y muchos dicen, Pampita la está tapando a Valeria”, arrancó Matías Vázquez.
“Se le está encimando. Le quedó el hombrito nada más a Valeria, como diciendo ‘a ver, me hago un espacio’. El fotógrafo habló y dice ‘estás muy tapada a Vale’ para que la corra a Pampita”, agregaron las panelistas quienes revelaron que a pesar de lo sucedido Valeria Mazza se quedó en su posición dejando que Carolina se luzca.