Yanina Latorre mandó al frente al novio millonario de Pampita: "Está desesperado"

yanina martin pepa

"Pepa está desesperado por quedar bien y ser famoso", arrancó Yanina en comunicación con Bondi desde Miami. "Le presentó a Zaira Nara porque el pibe es mega millonario y el quiere quedar bien con este Robert", dijo sin anestesia.

¿Qué pasó entre Pampita y Valeria Mazza?

Pampita fue de las figuras más esperadas de la fiesta de Gente protagonizando la portada de la revista junto a Evangelina Anderson, Luciana Salazar, Diego Boneta, Nicole Neumann y hasta Valeria Mazza.

En Puro Show analizaron las imágenes y no tardaron en notar la pose de Pampita que habría opacado a Valerina Mazza. “Pampita está tapando a Valeria y la está incomodando. Pobre Valeria, se la hicieron pasar fatal. Está Valeria y muchos dicen, Pampita la está tapando a Valeria”, arrancó Matías Vázquez.

pampita valeria mazza Pampita tapó a Valeria Mazza y explotó todo.

“Se le está encimando. Le quedó el hombrito nada más a Valeria, como diciendo ‘a ver, me hago un espacio’. El fotógrafo habló y dice ‘estás muy tapada a Vale’ para que la corra a Pampita”, agregaron las panelistas quienes revelaron que a pesar de lo sucedido Valeria Mazza se quedó en su posición dejando que Carolina se luzca.