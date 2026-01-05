Inicio Farándula Yanina Latorre
Escándalo

Yanina Latorre mandó al frente al novio millonario de Pampita: "Está desesperado"

Los detalles más explosivos del escándalo que están viviendo Pampita y su novio Martín Pepa por el nuevo romance de Zaira Nara.

Por UNO
La verdad de la pelea del novio de Pampita con el ex de Zaira Nara.

La verdad de la pelea del novio de Pampita con el ex de Zaira Nara.

Pampita Carolina Ardohainy su novio Martín Pepa, están revolucionando el verano de Punta del Este, luego de que saliera a la luz la participación de la pareja en el romance de Zaira Nara y Robert Strom.

Según trascendió, Martín Pepa y Pampita fueron quienes los presentaron, generando la indignación de Facundo Pieres, ex de Zaira Nara, y toda su familia.

En medio de todos estos rumores, Martín Pepa subió una foto junto a Facundo Pieres y otros polistas en Punta del Este y Yanina Latorre fue por todo revelando toda la verdad.

yanina martin pepa

"Pepa está desesperado por quedar bien y ser famoso", arrancó Yanina en comunicación con Bondi desde Miami. "Le presentó a Zaira Nara porque el pibe es mega millonario y el quiere quedar bien con este Robert", dijo sin anestesia.

¿Qué pasó entre Pampita y Valeria Mazza?

Pampita fue de las figuras más esperadas de la fiesta de Gente protagonizando la portada de la revista junto a Evangelina Anderson, Luciana Salazar, Diego Boneta, Nicole Neumann y hasta Valeria Mazza.

En Puro Show analizaron las imágenes y no tardaron en notar la pose de Pampita que habría opacado a Valerina Mazza. “Pampita está tapando a Valeria y la está incomodando. Pobre Valeria, se la hicieron pasar fatal. Está Valeria y muchos dicen, Pampita la está tapando a Valeria”, arrancó Matías Vázquez.

pampita valeria mazza
Pampita tap&oacute; a Valeria Mazza y explot&oacute; todo.

Pampita tapó a Valeria Mazza y explotó todo.

“Se le está encimando. Le quedó el hombrito nada más a Valeria, como diciendo ‘a ver, me hago un espacio’. El fotógrafo habló y dice ‘estás muy tapada a Vale’ para que la corra a Pampita”, agregaron las panelistas quienes revelaron que a pesar de lo sucedido Valeria Mazza se quedó en su posición dejando que Carolina se luzca.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar